12 июля 2024, 14:12

«Не чужие друг другу». Нюша заговорила об отношениях с бывшим после развода

Global Look Press
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Певица Нюша после новости о разводе рассказала об общении с бывшим возлюбленным, музыкантом Егором Кридом. Своими мыслями об отношениях с ним она поделилась в интервью на YouTube-канале «МУЗ ШОУ».

«Мы можем созвониться, можем пообщаться на мероприятии, но не более того. Все равно мы не друзья. Можно сказать, что наши пути разошлись», - сообщила певица.

Она добавила, что Крид публично поздравлял ее с рождением сына. Однако, по словам Нюши, сейчас их ничего не связывает друг с другом.

«Мы, конечно, не чужие друг другу люди, но мне кажется, все-таки было бы странно оставаться друзьями и дружить», - заключила она.

Нюша и Крид расстались в 2015 году, а в 2020-м они выпустили совместный клип «Mr. & Mrs. Smith». Певица назвала песню логическим завершением отношений.

В 2017-м Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В начале мая этого года она объявила о разводе. По словам певицы, она не жалеет о том, что в их браке в 2022 году случилась измена.

Песни Отношения Громкие разводы Брак Егор Крид Певица Нюша
12 июля 2024, 14:16
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили избавиться от особняка за 68 млн долларов
Global Look Press
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Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек начали избавляться от общей недвижимости. Об этом сообщили журналисты Daily Mail.

Инсайдер из окружения актеров уточнил изданию, что экс-возлюбленные выставили на продажу общий особняк, за который они хотят выручить 68 миллионов долларов. Он пояснил, что Аффлек переехал жить к своей бывшей жене Дженнифер Гарнер, а Лопес планирует через суд забрать имущество и накопления актера.

На днях другой источник сообщил СМИ, что Аффлек и Лопес, предположительно, расстались несколько месяцев назад. По его словам, актер не стал раскрывать подробности их с певицей отношений, так как старается беречь ее право на личную жизнь. Инсайдер добавил, что Аффлек планировал публично заявить о расторжении брака в мае, но передумал.

Отношения Громкие разводы Брак Актеры Дженнифер Лопес
12 июля 2024, 13:47
«Мужчина „не при делах?“» Ханга заступилась за Решетову после развода Алсу
Global Look Press
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Телеведущая Елена Ханга была ведущей на свадьбе у певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В беседе с журналистами StarHit она заступилась за модель Анастасию Решетову, которую называют любовницей предпринимателя и обвиняют в распаде семьи артистки.

По словам Ханги, переложить ответственность на чужую женщину всегда проще, чем признаться супруге в измене.

«А кто вообще в подобных случаях виноват в распаде семьи и почему всегда осуждают любовницу, а мужчина „не при делах“?» - озадачилась телеведущая.

Она отметила, что винить нужно мужчину, который увлекся другой женщиной. Ханга недоумевает, почему любовницу должны волновать чужие дети и благополучие чьей-то семьи.

«Она никаких „клятв“, в отличие от семейного мужчины, не давала, в любви не признавалась и ответственности за семью не несла», - добавила Ханга.

Накануне Решетова поделилась в Сети фотографией с отдыха в Турции. Однако подписчики вместо комплиментов под постом оставили множество гневных комментариев из-за ситуации с Алсу.

Алсу Семья Отношения Громкие разводы
12 июля 2024, 12:45
«Непонятно, для чего работаем». Тодоренко пожаловалась на усталость и улетела из России
Global Look Press
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Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов улетели в отпуск с детьми. Об этом блогер рассказала в социальной сети Instagram*.

Тодоренко недавно вернулась из длительной командировки в Китай. По ее словам, она еще не успела адаптироваться, как ей вновь пришлось лететь за границу.

«У меня, честно, не было сил куда-либо отправляться после командировки. Непонятно, для чего и для кого тогда мы с мужем работаем, если после работы лежим как овощи», - призналась она.

Тодоренко подчеркнула, что, несмотря на усталость, все же отправилась на отдых ради детей.

«Семья - самый большой для нас мотиватор! Поэтому было решено отправиться на Мальдивы», - поделилась артистка.

Недавно Тодоренко рассказала о завещании, которое составил Топалов. По словам телеведущей, сначала она испугалась до обморока, но потом поняла его мотивы.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отдых Дети Семья Отпуск Блогеры Регина Тодоренко
12 июля 2024, 12:42
«Мне нельзя!» Долину напугал букет поклонницы
Global Look Press
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Певица Лариса Долина не приняла букет цветов на концерте во время «Курчатов феста» в Челябинске. Об этом сообщили журналисты kp.ru.

По данным издания, поклонница подошла близко к сцене и протянула певице собранные в букет алые розы и белые лилии. Нагнувшись, Долина резко передумала брать цветы и подтолкнула их обратно к фанатке.

Артистка объяснила женщине, что из-за аллергии вынуждена отказаться от подарка.

«Там лилии. Простите. Лилии мне нельзя!», - сказала Долина.

Затем она рассмеялась и посоветовала передать цветы коллеге - пианисту, вокалисту и композитору Олегу Аккуратову.

Он принял цветы, заявив, что аллергии у него нет.

Недавно продюсер Евгений Морозов рассказал, что Долина - единственная выстоявшая конкурентка певицы Аллы Пугачевой. По его словам, артистка всегда активно дерзила Примадонне.

Концерты Челябинск Шоу-бизнес

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