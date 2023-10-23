«Не было конфликта». Актриса Данькова заявила, что ведущую шоу «ДНК» Казючиц не выгоняли со скандалом из спектакля

Читайте нас в:

«У нас не было никакого скандала, ничего подобного. Она не продолжает играть в спектакле, ушла, но ее никто не выгонял. Это было ее решение», - заверила коллега Казючиц по сцене.

Данькова отметила, что телеведущая не конфликтовала с другими актерами. Она спокойно отыграла последний спектакль и ушла из постановки. Что стало причиной такого решения, Данькова не знает.

«Не было у нее конфликта с коллегами. Никто не выгонял, у меня такая информация. Мы с ней отыграли последний спектакль, и все. <…> Лично у меня с Аней всегда были хорошие отношения. Что случилось, мне неизвестно», - подчеркнула актриса театра.

Она добавила, что Казючиц не объяснила, почему именно ушла из спектакля. Информация о скандале с телеведущей появилась в StarHit. По данным глянцевого издания, коллеги Казючиц устали от ее хамского поведения. Конфликт начался еще в сентябре на гастролях в Санкт-Петербурге. Артистка якобы часто выходила из себя, не контролировала речь и кричала, если что-то шло не так.