07 июля 2024, 22:32

«Не было бы квартиры в Москве». Шаляпин раскрыл причину романов с бабушками

РИА «Новости»
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Известный своими многочисленными романами с возрастными женщинами певец Прохор Шаляпин признался, что встречался с ними ради поддержания специфической репутации и участия в ток-шоу, так как денег и влиятельных друзей в начале творческого пути у него не было. Об этом он рассказал в интервью журналисту Константину Долгову на YouTube-канале «ШоуДо».

По его словам, скандальная репутация принесла ему деньги. С одной стороны, он финансово обеспечен, но с другой - оказался ее заложником.

«Сколько я эфиров просидел на центральных каналах? Мне отводили место, как говорится, прости господи, у параши с этой желтухой. И я вынужден был там сниматься, потому что иначе бы меня забыли, иначе бы я не заработал, иначе бы у меня не было квартиры в Москве», - разоткровенничался певец.

Шаляпин добавил, что изначально хотел построить музыкальную карьеру иначе, но пришлось сделать так, как есть, чтобы про него не забыли.

Ранее Шаляпин пошутил, что сдаст в детский дом ребенка от балерины Анастасии Волочковой , обеспечив тем самым малыша на будущее однокомнатной квартирой в Москве. До этого он заявил, что вряд ли еще женится.

Пенсионеры Женщины Музыка Москва Шоу-бизнес Прохор Шаляпин
07 июля 2024, 23:05
Солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева выписали из больницы
РИА «Новости»
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Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев выписался из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сергея Мазаева выписали из больницы», - отметили в сообщении.

По данным агентства, в кассах театра эстрады «Янтарь» концерт не отменили, а перенесли на другую дату. Зрители могут сдать билеты на свое усмотрение. Деньги вернут, если нет возможности ждать нового концерта.

В четверг, 4 июля, Сергей Мазаев попал в реанимацию перед концертом в Светлогорске. Певцу стало плохо до начала концерта. Его экстренно отправили в больницу с острым приступом панкреатита.

Супруга музыканта Галина рассказала 360.ru, что у Сергея Мазаева был приступ.

До сегодняшнего дня он находился под наблюдением врачей.

Больницы Концерты Врачи Калининград
07 июля 2024, 22:57
«Не показывала свою усталость». Звезда «Моей прекрасной няни» рассказала об Анастасии Заворотнюк
РИА «Новости»
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Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая Машу Шаталину в ситкоме «Моя прекрасная няня», рассказала об Анастасии Заворотнюк. Она назвала коллегу активной, доброй и трудолюбивой. Ее слова привело Общественное телевидение России.

«Всегда старалась быть бодрой, всегда в рабочем состоянии, хотя у нее нагрузка была, конечно, самая интенсивная. Но она никогда не показывала свою усталость. И, мне кажется, была благодарна этой актерской своей удаче, очень и очень старалась и работала», - вспомнила Дубакина.

Ранее актер Борис Смолкин рассказал, что на съемках сериала Анастасия Заворотнюк работала на износ. Она присутствовала в каждом кадре и даже не могла сходить на перерыв. По словам Смолкина, на съемках актриса дважды падала в обморок от усталости.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая. До этого она пять лет боролась с раком.

Сериалы Анастасия Заворотнюк Актеры Телевидение Умерла Анастасия Заворотнюк
07 июля 2024, 22:50
Бледанс отказалась от повторного ЭКО из страха умереть как Фриске и Заворотнюк
РИА «Новости»
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Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что отказалась от повторной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) из-за негативного опыта, пережитого ее коллегами — покойными Жанной Фриске и Анастасией Заворотнюк. Об этом артистка рассказала в YouTube-интервью Алине Кайзер.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что отказалась от повторной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) из-за негативного опыта, пережитого ее коллегами - покойными Жанной Фриске и Анастасией Заворотнюк. Об этом артистка рассказала в YouTube-интервью Алине Кайзер.

«Зная сейчас истории Насти Заворотнюк и Жанны Фриске, мы понимаем, что для женщины это небезопасно и может грозить какими-то очень неприятными последствиями и заболеваниями», - заявила Бледанс.

По ее словам, сейчас уже все женщины знают, что согласие на «ребенка из пробирки» без медицинских показаний может привести к очень серьезным последствиям для организма и заболеваниям.

Бледанс пыталась стать матерью в третий раз, мечтая о дочери, поэтому прибегнула к ЭКО в 2018 году. Она смогла забеременеть, но потеряла ребенка. На повторную процедуру она не решилась, опасаясь возникновения онкологического заболевания.

Ранее сестра Жанны Фриске рассказала, что ее тяжелобольная сестра хотела второй раз стать матерью , а врач ей ответил, что это возможно, но нужно подлечиться. На тот момент певица проходила инновационное лечение в Нью-Йорке.

Дети Беременность Анастасия Заворотнюк Актеры Жанна Фриске
07 июля 2024, 22:42
Юная невеста Лепса показала результат пластической операции
Соцсети
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Ставшая избранницей певца Григория Лепса 18-летняя Аврора Киба рассказала об итогах пластической операции на носу. В своем Telegram-канале она опубликовала фотографию после ринопластики.

По словам девушки, на восстановление у нее ушло всего 10 дней, вместо обычных двух недель, и теперь она может наслаждаться новым видом своего носа без горбинки, которая ее раздражала.

«Родители согласились на операцию перед моим днем рождения. Я долго уговаривала на мои 18 лет это был мой главный подарок», - написала Киба.

Своих подписчиц она призвала не спешить с подобными операциями и предварительно проходить консультации у специалистов, так как операции на носу проводятся разными способами.

Об отношениях 61-летнего Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы стало известно в середине июня, когда пара появилась вместе на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. Сама девушка заявила, что не считает отношения с певцом «мимолетной интрижкой». Она подчеркнула, что все комментарии, которые касаются разницы в возрасте ее никак не задевают.

Ставшая избранницей певца Григория Лепса 18-летняя Аврора Киба рассказала об итогах пластической операции на носу.

В своем Telegram-канале она опубликовала фотографию после ринопластики.

Отношения Музыка Пластические операции

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