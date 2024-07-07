«Не было бы квартиры в Москве». Шаляпин раскрыл причину романов с бабушками

По его словам, скандальная репутация принесла ему деньги. С одной стороны, он финансово обеспечен, но с другой - оказался ее заложником.

«Сколько я эфиров просидел на центральных каналах? Мне отводили место, как говорится, прости господи, у параши с этой желтухой. И я вынужден был там сниматься, потому что иначе бы меня забыли, иначе бы я не заработал, иначе бы у меня не было квартиры в Москве», - разоткровенничался певец.

Шаляпин добавил, что изначально хотел построить музыкальную карьеру иначе, но пришлось сделать так, как есть, чтобы про него не забыли.

Ранее Шаляпин пошутил, что сдаст в детский дом ребенка от балерины Анастасии Волочковой , обеспечив тем самым малыша на будущее однокомнатной квартирой в Москве. До этого он заявил, что вряд ли еще женится.