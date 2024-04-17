«Не будьте стадом баранов». Фанаты Серова извинились за поведение зрителей в Угличе

По их словам, певец еще не успел закончить выступление, как публика побежала забирать верхнюю одежду из гардероба.

«Еще играли музыканты, певец вышел их представить и возможно спеть на бис и увидел перед собой пустующий зал. <...> Люди, это неуважение к гостям, не будьте вы стадом баранов!» - подчеркнули в сообщении.

Ранее поп-звезда российской эстрады Филипп Киркоров перепел популярный трек группы «Руки Вверх!» под названием «Алешка». Выступление так тронуло рэпера Тимати, что он не смог сдержать слез.