«Не будьте стадом баранов». Фанаты Серова извинились за поведение зрителей в Угличе
Концерт народного артиста Александра Серова в Угличе завершился скандалом. Об этом сообщили авторы сообщения в Telegram-канале «Подслушано. Углич».
По их словам, певец еще не успел закончить выступление, как публика побежала забирать верхнюю одежду из гардероба.
«Еще играли музыканты, певец вышел их представить и возможно спеть на бис и увидел перед собой пустующий зал. <...> Люди, это неуважение к гостям, не будьте вы стадом баранов!» - подчеркнули в сообщении.
Ранее поп-звезда российской эстрады Филипп Киркоров перепел популярный трек группы «Руки Вверх!» под названием «Алешка». Выступление так тронуло рэпера Тимати, что он не смог сдержать слез.