Названы самые востребованные российские звезды

По данным издания, Shaman стал самой гастролирующей звездой эстрады в 2023–2024 годах. Кроме того, 90% его концертов в гастрольном туре проходили при полностью забитых залах: 9, 10 и 11 марта артист провел три сольных концерта в Москве при всех проданных билетах.

Много желающих приходит посмотреть выступления Григория Лепса, группы «Руки Вверх», Сергея Лазарева и Ярослава Сумишевского. В топ также попали группа «Любэ», Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина и группа «Звери».

По словам продюсера Ильи Саглиани, список востребованных артистов сильно изменился за два года. Он предположил, сейчас россияне предпочитают патриотический репертуар.

«Зрители сами исключили артистов-молчунов, то есть тех, кто не поддерживает свою страну, наших военнослужащих, а просто отмалчиваются. Немногочисленные сбежавшие артисты исключили себя сами. Сейчас по регионам собирают залы Shaman, Лепс, Расторгуев и другие артисты-патриоты», - пояснил Саглиани.

Ранее Shaman исполнил мечту незрячего мальчика на концерте в Москве.

Самыми востребованными российскими исполнителями оказались Shaman и Григорий Лепс. Об этом сообщила « Комсомольская правда » со ссылкой на гастрольные графики и продажи билетов звезд.