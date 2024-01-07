Названы самые кассовые российские актрисы 2023 года

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Лидирует актриса Алина Алексеева, снявшаяся в четырех проектах, собравших в совокупности три миллиарда 130,7 миллиона рублей. Самыми прибыльными из них оказались сказка «По щучьему велению» и «Поехавшая», так как прокат окупил затраты на их производство и рекламу.

Второе место досталось Елене Валюшкиной - три релиза собрали кассу два миллиарда 629,2 миллиона рублей. При этом в прокате окупились две картины - «Вызов» и «Елки-10».

Замыкает тройку лидеров актриса Мила Ершова, снявшаяся в двух фильмах, которые собрали в проекте два миллиарда 519,1 миллиона рублей.

На четвертом месте оказалась Агриппина Стеклова, на пятом - Юлия Пересильд. В двадцатку также попали Анна Михалкова, Анна Уколова, Олеся Железняк, Аглая Тарасова и другие.

Ранее сообщили, какие фильмы и сериалы выйдут в январе 2024 года.

В топ-10 кинопремьер, в частности, попали картины «Стальная хватка», «Остров изгоев», сериалы «Фамильное кладбище».