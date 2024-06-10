10 июня 2024, 00:06

Названы имена победителей шоу «Сокровища императора» на ТНТ

РИА «Новости»
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Победителями реалити-шоу «Сокровища императора» стали телеведущая Мария Миногарова и ее друг Парур Арутюнович, выигравшие главный приз — более 12 миллионов рублей. Об этом стало известно из финального выпуска шоу на Rutube.

Победителями реалити-шоу «Сокровища императора» стали телеведущая Мария Миногарова и ее друг Парур Арутюнович, выигравшие главный приз - более 12 миллионов рублей. Об этом стало известно из финального выпуска шоу на Rutube.

Всего в финал прошли три команды: Евгений Ершов с матерью, Давид Манукян с братом и Мария Миногарова с другом Паруйром Хачатуровым.

Ведущие сообщили им новые правила. В первый день они выполнили несколько заданий, а на второй уже стали проходить финальное испытание. Кто первым с ним справился, тот и стал победителем проекта.

Во время финального испытания участникам нужно было собрать объемный пазл, состоящий из множества деталей. Команды шли практически ноздря в ноздрю, поэтому до самого конца было неясно, кто выиграет. Миногарова и Арутюнович вырвались вперед, опередив соперников на каких-то десять секунд.

Ранее из проекта вылетели бывшие супруги футболистов Алана Мамаева и Мария Погребняк , причем со скандалом.

Деньги Китай Телевидение Ток-шоу
09 июня 2024, 23:47
Умер актер из сериала «Дети 90-х»
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Актер и кинооператор Алексей Халецкий, который известен по роли в сериале «Дети 90-х», умер на 40-м году жизни. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Региональный Кинематограф РФ | Дети 90-х».

Коллеги актера не назвали причину смерти Халецкого. Также пока не указывали дату и место проведения похорон.

Халецкий работал оператором-постановщиком в полнометражном фильме и сериале «Дети 90-х». Помимо этого, в многосерийном фильме он сыграл роль дяди Юры.

По данным издания «Чита.Ру» , несчастный случай произошел с Халецким в Якутии, где он работал вахтовым методом. Мужчина трудился в компании «А-Восток». В первых числах июня на странице предприятия опубликовали видео о том, как Халецкий собирается на вахту.

Сериалы Фильмы Актеры
09 июня 2024, 23:16
«Сами себе заработают». Киркоров высказался о будущем своих детей
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров признался, что не собирается обеспечивать своих детей в будущем. Об этом он сказал в эфире программы «Однажды» на НТВ.

«Сами себе все заработают. <…> Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет», - заявил король шоу-бизнеса.

По словам певца, он планирует дать своим детям хорошее образование, чтобы в будущем они могли самостоятельно себя обеспечивать.

У Киркорова двое детей: 12-летняя дочь Алла-Виктория и 11-летний сын Мартин. В начале июня стало известно, что певец отправил отпрысков учиться за границу.

Ранее у Киркорова возник конфликт с певицей с Любовью Успенской. Ссора началась с того, что Успенская обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Киркоров заступился за врача, а певица назвала его «женоненавистником».

Тогда певец подал в суд иск о защите чести и достоинства, потребовав компенсировать ему 10 миллионов рублей. В ответ Успенская подала в суд на Киркорова за оскорбления, с требованием такой же компенсации.

Дети Филипп Киркоров Музыка
09 июня 2024, 23:07
Успенская назвала певицу, которая перепела ее хит на шоу «Три аккорда»
РИА «Новости»
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На Первом канале вышел девятый выпуск восьмого сезона популярного шоу «Три аккорда». Партнершей Доминика Джокера стала Ирина Дубцова. Дуэт привлек внимание Любови Успенской, которая сидела в жюри.

«Ира, ты спела лучше, чем я. Я человек независтливый, если это круто, я никогда не промолчу. Вы потрясающая пара, да еще и вышли с одной „Фабрики звезд“», - сказала звезда.

В новом выпуске также выступал с гостевым номером и Филипп Киркоров, с которым сейчас судится Успенская. Во время его песни 70-летняя исполнительница шансона улыбалась и пританцовывала.

Любовь Успенская обратилась в суд с иском на коллегу Филиппа Киркорова из-за оскорблений в свой адрес. Певица потребовала ровно ту сумму, которой поп-король решил получить с нее. Сумма иска составила 10 миллионов рублей

Первый канал Песни Любовь Успенская Шоу-бизнес
09 июня 2024, 21:48
Умерла актриса Галина Свербилова
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Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла в 87 лет. Об этом сообщил во «ВКонтакте» Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Сац.

Коллеги Свербиловой отметили, что она была первой актрисой этого театра. Артистка активно участвовала в «создании славы и истории театра».

Галина Свербилова родилась в 1937 году. После школы она поступила в Гнесинский музыкально-педагогический институт. На втором курсе Свербилова попала в труппу театра и ей сразу досталась главная роль в постановке «Морозко». Зрителям актриса также запомнилась по роли Суок в постановке «Три толстяка».

Кроме того, голос Свербиловой знали дети по всему Советскому Союзу. Спектакли с ее участием транслировали по радио, также их слушали на пластинках.

Россия Театры Актеры

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