20 декабря 2023, 20:46

Названы дата и место прощания с танцором Дмитрием Красиловым

РИА «Новости»
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Прощание с актером и танцором Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш, состоится 22 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом «360» сообщила подруга покойного артиста.

По ее словам, церемония прощания состоится 22 декабря, в 13:00, в Большом траурном зале. Агент Красилова рассказал ранее, что с Красиловым простятся в Москве, а сами похороны проведут на родине артиста - в Алтайском крае. Этим вопросом занимаются родственники.

Друзья Красилова объявили сбор средств для его семьи. Блогер Ида Галич попросила коллег, знавших танцора, помочь родным покойного.

Пухляш почувствовал себя плохо на съемках 17 декабря. Он поехал домой, а после перестал выходить на связь. Позднее тело Красилова нашли в столичной квартире. По предварительным данным, у 29-летнего танцора случился сердечный приступ.

О проблемах с сердцем Красилов знал давно. Своим друзьям он часто говорил, что с таким бешеным ритмом жизни долго не проживет. Постоянные физические нагрузки негативно отражались на его здоровье.

Семья Блогеры Актеры
20 декабря 2023, 18:35
«Достал». Мизулина пожаловалась в МВД на Пашу Техника
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Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы из-за деятельности рэпера и блогера Паши Техника. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером Пашей Техником запрещенных веществ. <…> Достал», - указала глава Лиги безопасного интернета.

По словам Мизулиной, рэпер рекламирует казино, магазины, в которых продают наркотики, распространяет порнографический и другой деструктивный контент. Люди также жаловались в Лигу безопасного интернета на, предположительно, мошеннические действия Паши Техника, отметила член Общественной палаты.

Рэпер на видео в своем Telegram-канале прокомментировал новость об обращении Мизулиной в МВД. Блогер сказал, что глава Лиги безопасного интернета ориентировалась на публикации в фейковом канале.

Мизулина в ответ на это заявила, что 90% деструктивных материалов выложили как раз в Telegram-канале, где Паша Техник опубликовал свою реакцию.

«Опубликовав кружок, блогер подтвердил то, что канал принадлежит ему, и очень помог полиции в их будущей работе», - обратила внимание член Общественной палаты.

Она добавила, что сейчас рэпер активно чистит канал и удаляет все посты, но в Лиге безопасного интернета все видят.

Ранее Екатерина Мизулина пожаловалась в правоохранительные органы на блогера и певца Шарлота , сжегшего российский паспорт. Музыкант стал фигурантом нескольких уголовных дел , его отправили под арест до 24 января 2024 года.

МВД РФ Рэпер Паша Техник Екатерина Мизулина
20 декабря 2023, 17:15
Стало известно состояние Охлобыстина после обстрела в Донбассе
РИА «Новости»
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Российский актер Иван Охлобыстин отделался трещиной в ребре после обстрела в Донбассе. Об этом в Telegram-канале сообщил рэпер Аким Апачев.

«Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре. Слава Богу!» - написал он.

Ранее стало известно, что Охлобыстина обстреляли в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи в новые регионы. Дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина отметила, что пуля попала отцу в бронежилет.

В июне Охлобыстин сообщил, что попал в список украинских спецслужб на ликвидацию за поддержку спецоперации. Актер подчеркивал, что готов отдать жизнь за свои взгляды.

В марте 2022 года артист запустил флешмоб «Работайте, братья» и записал на видео рассказ стихотворения из кинофильма «Брат».

В июле в зоне СВО после обстрела в Запорожской области погиб российский военный корреспондент Ростислав Журавлев.

Стрельба Донбасс Актеры
20 декабря 2023, 17:02
Родственники решают вопрос. Где похоронят Пухляша из клипов Little Big
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Танцора и шоумена Дмитрия Красилова, прославившегося под прозвищем Пухляш, похоронят в родном регионе. Об этом сообщил «360» агент артиста Андрей.

Представитель Красилова сказал, что организацию траурных мероприятий пока не завершили. Родственники Красилова еще решают все связанные с этим вопросы, однако, по словам агента, уже известно, что похороны танцора пройдут в Алтайском крае, где он родился, а прощание - в Москве.

«Прощание будет здесь, похороны будут на родине», - сообщил собеседник «360».

Тело Пухляша обнаружили в столичной квартире 18 декабря. Шоумену, известному многим по клипам группы Little Big, было 29 лет.

Предварительной причиной его смерти назвали проблемы с сердцем.

Певица Анна Калашникова сообщила «360», что виделась с танцовщиком незадолго до его смерти. По словам исполнительницы, артист казался веселым, вел себя активно и бодро.

После смерти Красилова друзья начали собирать деньги , чтобы помочь его матери. К процессу подключилась блогер и телеведущая Ида Галич.

Музыкальные клипы Музыка Москва 2023
20 декабря 2023, 14:19
Земфиру и Моргенштерна внесли в стоп-лист российских радиостанций
РИА «Новости»
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В 2024 году из репертуара российских радиостанций исчезнут песни Земфиры*, Моргенштерна*, Макса Барских, группы «Би-2» и Бориса Гребенщикова*. Их внесли в негласный стоп-лист, сообщил Telegram-канал Mash.

Раньше, по информации журналистов, каждая радиостанция сама решала, музыку каких исполнителей ставить нельзя. Источники рассказали, что теперь несколько не связанных друг с другом редакций получили негласные стоп-листы. Их уже озвучили на планерках.

Россияне не услышат из приемников песни иноагентов и некоторых артистов, которые уехали за границу и раскритиковали свою страну. Среди них Земфира*, Борис Гребенщиков*, Макс Барских, Моргенштерн* и группа «Би-2».

Собеседники канала признались, что это может сказаться на рейтингах. Поэтому первое время эфир заполнят старыми песнями проверенных звезд, а потом начнут добавлять музыку новичков.

Земфиру* включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Она пыталась обжаловать это решение через суд. Весной стало известно, что певица могла получить гражданство Франции.

*Решением Минюста России включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Музыка Моргенштерн Иноагенты

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