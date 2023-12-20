Названы дата и место прощания с танцором Дмитрием Красиловым

По ее словам, церемония прощания состоится 22 декабря, в 13:00, в Большом траурном зале. Агент Красилова рассказал ранее, что с Красиловым простятся в Москве, а сами похороны проведут на родине артиста - в Алтайском крае. Этим вопросом занимаются родственники.

Друзья Красилова объявили сбор средств для его семьи. Блогер Ида Галич попросила коллег, знавших танцора, помочь родным покойного.

Пухляш почувствовал себя плохо на съемках 17 декабря. Он поехал домой, а после перестал выходить на связь. Позднее тело Красилова нашли в столичной квартире. По предварительным данным, у 29-летнего танцора случился сердечный приступ.

О проблемах с сердцем Красилов знал давно. Своим друзьям он часто говорил, что с таким бешеным ритмом жизни долго не проживет. Постоянные физические нагрузки негативно отражались на его здоровье.