Названы дата и место прощания с артисткой Татьяной Владимировой
Прощание с народной артисткой России и ведущей актрисой театра Et Cetera Татьяной Владимировой пройдет в Церкви Иоанна Воина на Якиманке в Москве 8 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.
Церемония прощания с актрисой начнется в 12:00. Ближайшее метро к церкви - станция «Октябрьская». Поминки пройдут внутри театра в 17:00.
Татьяна Владимирова умерла на 74-м году жизни 5 декабря в Москве.
Коллегам она запомнилась как бесстрашная актриса и жизнерадостный человек. Несмотря на тяжелую болезнь, она никогда не жаловалась и работала до последних дней.
Актриса родилась 29 августа 1950 года. С 1993-го работала в московском театре Et Cetera и сыграла во многих известных спектаклях. Среди них - «Дядя Ваня», «Лекаре поневоле», «Дон Кихот». Кроме того, Владимирова снималась в кино.