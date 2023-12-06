06 декабря 2023, 19:34

Названы дата и место прощания с артисткой Татьяной Владимировой

Соцсети
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Прощание с народной артисткой России и ведущей актрисой театра Et Cetera Татьяной Владимировой пройдет в Церкви Иоанна Воина на Якиманке в Москве 8 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

Церемония прощания с актрисой начнется в 12:00. Ближайшее метро к церкви - станция «Октябрьская». Поминки пройдут внутри театра в 17:00.

Татьяна Владимирова умерла на 74-м году жизни 5 декабря в Москве.

Коллегам она запомнилась как бесстрашная актриса и жизнерадостный человек. Несмотря на тяжелую болезнь, она никогда не жаловалась и работала до последних дней.

Актриса родилась 29 августа 1950 года. С 1993-го работала в московском театре Et Cetera и сыграла во многих известных спектаклях. Среди них - «Дядя Ваня», «Лекаре поневоле», «Дон Кихот». Кроме того, Владимирова снималась в кино.

Актеры Москва 2023
06 декабря 2023, 12:00
Умерла актриса сериала «Глухарь» Елена Корнилова
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В Москве в доме престарелых на 86-м году жизни скончалась советская актриса Елена Корнилова. Причина смерти выясняется, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, в пансионат для пожилых людей актрису поместили родственники. В последнее время она чувствовала себя плохо и постоянно жаловалась на слабость. Пожилую женщину обнаружила медсестра, примерно, спустя два часа, после смерти. Причины произошедшего выясняются.

Елена Корнилова снялась в таких фильмах, как «Годы девичьи», «Первые испытания», а также в детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота» и многих других.

Актеры Москва 2023
06 декабря 2023, 05:50
Разин угрожал вдове Шатунова уголовным преследованием из-за треков в «Слове пацана»
РИА «Новости»
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Продюсер Андрей Разин обвинил вдову Юрия Шатунова в присвоении чужой интеллектуальной собственности. Его возмущение вызвали песни «Ласкового мая», использованные в фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщил сайт The Voice.

Проживающий в США Разин отреагировал на громкий успех сериала Жоры Крыжовникова в привычном ему стиле. Он пригрозил засудить не только вдову Шатунова, но и авторов фильма, обвинив их в воровстве. Продюсер выпустил видеообращение по этому поводу, обратившись к прокурору города Москвы Денису Попову с требованием привлечь их к уголовной ответственности.

«Этой группой лиц был заключен лицензионный договор, на основании которого в сериале „Слово пацана. Кровь на асфальте“ были использованы песни группы „Ласковый май“, а также фонограммы, принадлежащие мне на праве личной собственности», - заявил Разин.

Он также потребовал возместить ему 15 миллионов рублей.

Ранее бывший продюсер «Ласкового мая» записал видеообращение, в котором оскорбил и проклял Лолиту Милявскую, а заодно и других российских исполнителей. Публичный конфликт между ними начался из-за концерта памяти Юрия Шатунова. Разин, который считает, что только он обладает правами на песни «Ласкового мая», пригрозил проклятьем всем музыкантам, которые примут участие в мероприятии. Лолита Милявская в ответ не смолчала и обматерила его.

Андрей Разин Сериалы Песни Юрий Шатунов
06 декабря 2023, 03:28
«За кулисами дежурил врач». Лариса Долина рассказала о своей болезни
РИА «Новости»
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Лариса Долина отметила 50-летие своей творческой деятельности праздничным концертом в Московском Доме музыки. Во время выступления певица часто отлучалась за кулисы и рассказала зрителям о своей болезни, сообщила газета «Комсомольская правда».

«Вы наверное заметили, что я себя не очень хорошо чувствую. Этот концерт мог не состояться. Накануне я заболела, но решила все-таки не отменять выступление. Хочу с вами посоветоваться: скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы, и врач будет заливать в меня лекарства?» - призналась зрителям певица.

Зал поддержал исполнительницу, и Долина продолжила выступление, отработав два отделения. За кулисы к врачу певица отлучалась, когда голос начинал подводить ее, и в нем появлялась хрипотца.

Долина рассказала зрителям, что это ее последний концерт в Москве в 2023 году. После него певица планирует отдыхать и не будет выступать на новогодних корпоративах.

Ранее стали известны имена ведущих и участников новогоднего «Голубого огонька» , который пройдет на телеканале «Россия» в ночь с 31 декабря на 1 января. Вести программу будут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актриса Татьяна Веденеева, певец Николай Басков, а также телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов. С музыкальными номерами выступят Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Shaman, Николай Басков, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие артисты.

Концерты Музыка
06 декабря 2023, 02:27
Дочь Пригожина решилась на пластическую операцию после родов
Unsplash
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Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная решила довериться хирургам и сделать пластическую операцию. Причины предстоящих изменений девушка назвала в интервью изданию Starhit.

По словам Данаи, после рождения ребенка она худела при помощи диетолога. Благодаря спортивным нагрузка она смогла сбросить 30 килограммов.

«Однако вес остановился и не двигается», - отметила дочь Пригожина.

Также молодая мать пожаловалась, что после кесарева сечения у нее сформировался втянутый рубец, выше которого появились складки. Это доставляет девушке сильный дискомфорт и мешает дальнейшим занятиям.

«Согласовали с пластическим хирургом операцию с целью устранения физических факторов мешающих занятиям спортом и дальнейшему преображению», - пояснила она.

Даная назвала операцию профилактической, поскольку ее цель сделать «шаг к улучшению качества жизни».

Ранее дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина перенесла микроинсульт. Девушка призналась, что все это время маленький сын был рядом с ней.

Иосиф Пригожин Пластические операции

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