04 января 2024, 20:14

Названы дата и место гражданской панихиды по актеру и кинокритику Петру Черняеву

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Церемония прощания с актером, киноведом и кинокритиком Петром Черняевым пройдет в ближайшую субботу, 6 января, в морге Московской городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Об этом сообщили в Гильдии киноведов и кинокритиков, информацию разместили на сайте Союза кинематографистов России.

После гражданской панихиды тело Черняева доставят в храм Всех Святых в Новокосино, а потом увезут в Николо-Архангельский крематорий.

Петр Черняев ушел из жизни в минувшую среду в возрасте 70 лет. Окончив киноведческое отделение ВГИКа, он всегда мечтал об актерской карьере. Но в начале творческого пути прославился как кинокритик. Материалы Черняева выходили в журнале «Советский экран», где он возглавлял молодежную редакцию.

Несколько лет он вел программу на телевидении «Воскресный кинозал», а также работал сценаристом для шоу «Понять. Простить». Выпускал журнал «Кино-Глаз», продюсировал художественные фильмы, как режиссер поставил множество картин и занимался детской театральной студией.

На протяжении своей творческой жизни Черняев возвращался к любимой актерской работе, выступая в московских театрах и появляясь в эпизодических ролях в сериалах и кино. Зрители могут знать его по его ролям в «Адвокате», «Солдатах», Молодом Волкодаве», «Универе», «Ранетках», «Интернах». Черняев появлялся в сериалах «След», «Глухарь» «Склифосовский», «Проект „Анна Николаевна“» и во многих других.

Несмотря на его уход из жизни, зритель еще увидит Петра Черняева в военной драме «Танки брода не ищут». Снимался кинокритик не из-за денег. Он черпал в актерской игре свою жизненную силу, которая поддерживала его много лет, помогая справляться с кардиологическим недугом.

Сериалы Кино Актеры
04 января 2024, 04:16
Машков рассказал о мистическом знаке от Распутина во время съемок фильма
РИА «Новости»
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Владимир Машков, сыгравший Георгия Распутина в фильме «Григорий Р.», рассказал мистическую историю со съемок в программе «ОтЛичная жизнь» на Пятом канале. По словам актера, он получил знак от самого Распутина.

Машков прочитал много литературы об исторической личности, которую ему надо было сыграть, проехался по связанным с Распутиным местам, побывал во дворце Юсуповых, где фаворита царской семьи убили, и пересмотрел фотографии с ним.

Одно фото актеру особенно понравилось. Там Распутин стоял в центре Петербурга в одной из своих любимых рубашек. Машков хотел найти это место и сфотографироваться там, но так и не смог сориентироваться и найти его. Когда подошел к своему актерскому вагончику, то услышал громкий звук.

«Я открываю дверь - зеркало вдребезги. Тут я оглядываюсь и понимаю, что мой вагончик стоит на том самом месте, где была сделана фотография с Распутиным. Это был такой сигнал от него», - отметил артист.

Ранее стало известно о смерти актера Петра Черняева , который снимался в сериале «Глухарь». Как оказалось, он был не единственным их съемочной команды, кто ушел из жизни в последние годы.

Фото Сериалы Фильмы История Актеры
04 января 2024, 02:44
Пельш поссорился с Карауловой в эфире «Угадай мелодию»
РИА «Новости»
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Праздничный выпуск шоу «Угадай мелодию» на Первом канале едва не закончился скандалом. Ведущий Валдис Пельш поссорился, а потом поменялся местами с участницей игры Юлианной Карауловой.

В новогоднем выпуске участвовали музыканты Александр Панайотов, Мия Бойко и Юлианна Караулова. Последняя также является ведущей игры «Кто хочет стать миллионером?». По ходу игры Пельш неоднократно подшучивал над коллегой с Первого канала. На что Караулова заявила, что и сама могла бы провести выпуск «Угадай мелодию».

«Нет, Юлианна, идите в свой „миллионер“», - ответил Пельш.

В результате перепалки телеведущие действительно на время поменялись ролями: Караулова вела шоу, а Пельш занял место участника. Но угадать композиции ему не удалось, так как Караулова не давала ему слово.

Во втором туре игры все вернулись на свои места, а Пельш даже начал поддерживать певицу. В конце игры они обнялись и поздравили зрителей с Новым годом.

Валдис Пельш стал одним из ведущих праздничной программы на Первом канале, которая вышла в новогоднюю ночь.

Первый канал Скандалы Новый год
04 января 2024, 02:19
Лоза высмеял тексты песен российских «певцов и певуний»
РИА «Новости»
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Любой, кто знает русский язык и литературу, сочтут песни российских артистов смешными. Об этом певец и композитор Юрий Лоза написал в соцсети Facebook*.

Он поделился своим новым развлечением - чтением текстов песен артистов, которые участвовали в шоу «Песня года».

«Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно - а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это», - написал Лоза.

Он привел в пример тексты Димы Билана, Сергея Лазарева, Николая Баскова, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте. В частности, композитора не устроили строчки песен Долиной «твое лицо мне снится, опять проплывая мимо» и Билана «через день я живу на распятье».

Новогоднее шоу «Песня года» обросло скандалами. Среди них - история с «голой вечеринкой» Анастасии Илеевой, из-за которой из передачи вырезали Филиппа Киркорова , а также конфликт Леонида Агутина и Shaman , разразившийся после слов о «кремлевской столовой».

* Facebook принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская.

Русский язык Песни Россия Музыка Новый год Литература
04 января 2024, 01:32
Экс-жена Ефремова отдала своих кошек волонтерам в обмен на подарки
Freepik
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Экс-супруга актера Михаила Ефремова Ксения Качалина хотела усыпить двух кошек. Их успели спасти зоозащитники, рассказала волонтер Юлия Дараева Пятому каналу.

«Есть проблемы с питанием, потому что, похоже, они питались едой со стола, очень плохо едят сухой корм. Они сейчас полностью здоровы, уже привиты», - сообщила она.

По словам зоозащитницы, Качалина жаловалась на то, что ей приходится голодать из-за кошек, которые съедают всю еду. При этом экс-жена Ефремова не торопилась отдавать питомцев. Тогда актрисе предложили подарки в обмен на животных, живших в чудовищных условиях.

Качалина начала выпивать будучи в браке с Ефремовым. Они сыграли свадьбу в 2000 году и развелись через пять лет. После расставания она перестала заботиться об их общей дочери Анне-Марии.

Последние годы Ефремов присматривал за бывшей женой. Когда его посадили в тюрьму за смертельное ДТП , Качалина осталась без помощи.

Животные Михаил Ефремов Авария с актером Михаилом Ефремовым в Москве

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