Названа возможная причина развода Алсу с мужем

Артистка и предприниматель прожили в официальном браке 18 лет, у них трое детей. По данным издания, Алсу с супругом живут раздельно с прошлого года, возможно, из-за измен последнего.

Певица подала на развод сразу же, как их старшая дочь Сафина окончила школу. Девочке предстоит сдача экзаменов. Журналисты уточнили, что она планирует поступать в медицинских вуз.

Близкие певицы были готовы к разводу, поэтому заявление о расторжении брака она подала в непростое время, когда дочь готовится к сдаче ЕГЭ.

Месяц назад Алсу говорила, что информация о ее разводе не имеет никакого отношения к правде. Она порекомендовала поклонникам не реагировать на такие сообщения.