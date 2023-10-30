Названа причина смерти экс-клавишника «Руки вверх»

По данным канала, родственники и друзья Капырина не поверили выводам проверки. Они продолжают настаивать на версии об убийстве. Также известно, что за месяц до гибели музыкант получал угрозы. К тому же, в последнее время он увлекся ставками на спорт и мог задолжать букмекерам. После смерти Владимира Капырина в его квартире не нашли деньги и телефон.

В начале октября отец клавишника нашел сына мертвым в его квартире в Кунцеве. Музыкант лежал на полу в луже крови с пробитой головой.

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков заявил, что друзья и близкие Владимира Капырина в шоке от его смерти.

В ходе следствия стало известно, что артист умер не от побоев, поэтому смерть была ненасильственной. Родные Капырина не стали оспаривать заключение судмедэкспертов.