30 октября 2023, 01:46

Названа причина смерти экс-клавишника «Руки вверх»

Читайте нас в: Google Новости

Бывший клавишник «Руки вверх» Владимир Капырин умер от сердечного приступа. По версии следствия, 36-летний музыкант после приступа упал и разбил голову, сообщил Teegram-канал Shot.

По данным канала, родственники и друзья Капырина не поверили выводам проверки. Они продолжают настаивать на версии об убийстве. Также известно, что за месяц до гибели музыкант получал угрозы. К тому же, в последнее время он увлекся ставками на спорт и мог задолжать букмекерам. После смерти Владимира Капырина в его квартире не нашли деньги и телефон.

В начале октября отец клавишника нашел сына мертвым в его квартире в Кунцеве. Музыкант лежал на полу в луже крови с пробитой головой.

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков заявил, что друзья и близкие Владимира Капырина в шоке от его смерти.

В ходе следствия стало известно, что артист умер не от побоев, поэтому смерть была ненасильственной. Родные Капырина не стали оспаривать заключение судмедэкспертов.

Музыка Москва 2023
30 октября 2023, 02:28
Юрия Дудя потребовали наказать за дискредитацию Вооруженных сил России
YouTube
Читайте нас в: Google Новости
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности журналиста Юрия Дудя*, сообщил Telegram-канал Shot. Общественный деятель подтвердил «360» эту информацию.

«Да, это правда, я обратился к Генпрокурору из-за интервью Юрия, где он дискредитирует СВО и президента России Владимира Путина», - сказал он.

По данным канала, Дудя* хотят обвинить в дискредитации ВС РФ после интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем, которое вышло в конце октября на YouTube-канале «вДудь».

В начале беседы Дудь* выразил слова благодарности своим собеседникам за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с ним, несмотря на разные политические взгляды. Интервью журналиста с Цыгановой посмотрели 4,4 миллиона раз.

Ранее общественник Бородин призвал признать рэпера Андрея Меньшикова , выступающего под псевдонимом Лигалайз, иностранным агентом на территории России за высказывания в адрес Вооруженных сил в эфире YouTube-канала блогера Дудя*.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.

Россия Юрий Дудь
29 октября 2023, 23:58
Дочь Валерии и Пригожина перенесла микроинсульт
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии — 26-летняя Даная — перенесла микроинсульт. Об этом сама девушка рассказала в соцсетях.

«Мне и сейчас об этом тяжело говорить, да и не хочется. Но я понимаю, что скрыть это не получится. Я перенесла микроинсульт, тут причин много, первое, конечно, стрессы и последствия аварии шестилетней давности. Удары не прошли бесследно», - рассказала Даная.

Девушка призналась, что все это время ее маленький сын находился рядом с ней, и это придавало ей сил. Сейчас она продолжает интенсивное лечение и проходит обследования.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что многие его родственники находятся в Израиле. В том числе, там живет мать продюсера, которая не собирается уезжать на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

«Проще договориться с ХАМАС, чем с моей мамой», - признался Пригожин.

Болезни Иосиф Пригожин
29 октября 2023, 23:55
Блогер Дава улетел в Китай с Ольгой Бузовой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущая Ольга Бузова и певец Давид Манукян (известный под псевдонимом Дава) впервые встретятся после расставания. Вместе они отправились на съемки нового шоу «Сокровища императора» в Китай, сообщил StarHit.

Источник уточнил, что шансы на воссоединение звездной пары крайне малы, так как недавно Дава объявил о начале новых отношений с другой девушкой. Вдвоем они появились в одном из московских театров.

При этом Бузова до сих пор не проявляет интереса к бывшему молодому человеку на общих светских мероприятиях. Певица полностью игнорирует его присутствие.

Издание не исключило, что во время съемок нового телевизионного проекта между бывшими возлюбленными может вспыхнуть скандал.

Давид Манукян стал известен публике после романа с Ольгой Бузовой. Пара не раз заводила разговор о свадьбе. Однако отношения закончились скандалом. Позже мать артистки Ирина Александровна рассказала, что изначально не верила в долгие отношения дочери с блогером. Женщина заявила, что Дава не смог вынести характер телеведущей.

Ольга Бузова Отношения Китай Телевидение Ток-шоу
29 октября 2023, 13:08
«Не забуду наши игры на школьном дворе». Премьера Канады шокировала смерть Мэттью Перри
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на смерть актера Мэттью Перри. Выяснилось, что артист был школьным приятелем политика. В соцсети X он назвал новость о случившемся шокирующей и печальной.

«Я никогда не забуду наши игры на школьном дворе, и я знаю, что люди по всему миру никогда не забудут радость, которую ты им приносил», - написал канадский премьер.

Трюдо также выразил Перри благодарность за смех, который тот вызывал у зрителей своей игрой.

Издание People сообщило, что мать актера Сьюзанн работала пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо - отца Джастина Трюдо. А сам Мэттью и нынешний премьер учились в начальной школе.

Перри скончался на 55 году жизни в домашнем джакузи. Смерть могла наступить случайно, когда актер уснул. Полиция не нашла на месте происшествия наркотических веществ.

Поклонники артиста обнаружили странное совпадение с последней публикацией Мэттью в Сети. Многие фанаты уверены, что звезда «Друзей» предсказал собственную смерть.

США Смертность Канада Актеры

Новости по теме