Названа причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Андрея Клыкова

«Врачи зафиксировали в квартире на улице Степана Супруна смерть 57-летнего мужчины. При жизни умерший страдал от онкологического заболевания», - уточнил он.

В полицию позвонила мать Клыкова. Женщина рассказала, что утром зашла в комнату к сыну и обнаружила его без признаков жизни.

Заслуженный артист России Андрей Клыков умер на 58-м году жизни. В 1998 году он создал собственный номер «Медведи-акробаты», объединив в нем вольтиж, акробатику и дрессуру.

С 2001 года Клыков работал дрессировщиком в номере «Экзотическая группа животных». Также россиянам он запомнился в начале 2000-х по эпизодической роли милиционера с обезьяной в третьем сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».