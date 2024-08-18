18 августа 2024, 19:30

Названа дата прощания с погибшей актрисой Малого театра

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Церемония прощания с трагически погибшей 37-летней актрисой Екатериной Васильевой состоится в Москве во вторник, 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.

«Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены», - указали в учреждении культуры.

О смерти Васильевой стало известно 15 августа. Причину ухода из жизни артистки коллектив театра не назвал, указав, что с ней произошел несчастный случай.

Позже появилась версия, что трагедия случилась в столичном метро. По данным kp.ru , молодая женщина упала с платформы на станции «Первомайская» и попала под поезд. Она скончалась от тяжелых травм.

Актриса была уроженкой Белоруссии, недавно у нее родилась дочь. Екатерина Васильева училась у бывшего художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.

Театры Актеры Москва
18 августа 2024, 04:38
«Было очень страшно». Гитарист группы «Мираж» — о концерте в Батуми
Unsplash
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Группа «Мираж» в прошлом имела такую популярность, что зрители на концертах сносили сцену. В одном из таких случаев пострадали люди, рассказал гитарист Алексей Горбашов «Московскому комсомольцу».

Концерт группы в Батуми в 1990 году устроили на стадионе. Горбашев сообщил, что он едва не закончился трагически, ведь зрители снесли установленную на поле сцену.

«В какой-то момент зрители буквально хлынули с трибун на поле и в прямом смысле слова снесли ее вместе с оборудованием. Началась давка, в результате которой появились пострадавшие. Смотреть на происходящее было очень страшно», - сказал он.

Другой похожий случай произошел с группой в одном из городов Казахстана. Но тогда, по словам Горбашева, обошлось без травм.

«Мираж» снова стал популярным после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Песня «Новый герой» вошла в чарты, и группа отыграла втрое больше концертов.

Грузия Музыка Шоу-бизнес
17 августа 2024, 22:16
«Я себя не на помойке нашла». Бакальчук впервые рассказала об абьюзе со стороны мужа
РИА «Новости»
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Соосновательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила мужа Владислава в многолетнем эмоциональном насилии. Она объяснила причину громкого развода в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

Бакальчук призналась, что проблемы в семье появились давно. Сказалось, например, то, что последние два года муж стал много времени проводить за пределами дома. Родственники убеждали ее в том, что нельзя выстраивать свою жизнь вокруг одного человека, но долгое время она не слушала их.

«Точка невозврата произошла осенью прошлого года. Была не очень приятная сцена дома. Мне были брошены в лицо ужасные слова, и я просто поняла, что я себя не на помойке нашла, я не потерплю к себе такого отношения», - рассказала бизнесвумен.

По ее словам, Владислав и раньше вел себя непочтительно. Например, если на празднике ему что-то не нравилось, гостям приходилось разойтись по домам.

«Много было моментов, которые [можно назвать] эмоциональными качелями, абьюзивным таким поведением, но я его все-таки любила. <…> Было много чего, что правильный мужчина не должен позволять себе делать ни по отношению ни к жене, ни к детям, ни к матери своей жены», - сказала женщина.

Татьяна с детьми и матерью переехала в новый дом. Она заверила, что не запрещала мужу видеться с детьми.

О разводе четы стало известно в июле. Владислав Бакальчук публично пожаловался главе Чечне Рамзану Кадырову на якобы происходивший рейдерский захват Wildberries и уход Татьяны Бакальчук из семьи.

Семья Громкие разводы Домашнее насилие Татьяна Бакальчук Психология
17 августа 2024, 17:15
Пригожин назвал кошмарной идею отказать в роялти певцам-иноагентам
РИА «Новости»
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Анонсированный депутатом Госдумы Александром Хинштейном законопроект об отказе в выплате роялти внесенным в список иностранных агентов группам и певцам за прослушивание их песен в российских сервисах ударит прежде всего по авторам: поэтам и композиторам. Об этом в комментарии ИА НСН заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он добавил, что доля от стримингов в доходах артистов не такая значительная, тем более что они могут перейти на зарубежные площадки.

«Помимо исполнителей, есть еще и авторы, которые могут быть не причастны ни к чему плохому. Сейчас идет такой крен во взаимных запретах: одни запретили артистов в YouTube, другие запретили YouTube, одни запретили это, другие запретили это. Надо искать решения», - призвал Пригожин.

Продюсер добавил, что те, кто вмешивается в творчество артистов, уже перешли черту приличия. Он назвал кошмаром попытку лишить творческих людей права исполнять свои песни и радовать слушателей.

Одним из последних музыкантов, пополнивших список иностранных агентов, стал уехавший из России вокалист рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин*. Минюст внес его в реестр в конце июня этого года.

*Признан в России иностранным агентом.

Песни Депутаты Россия Деньги Иосиф Пригожин Иноагенты Шоу-бизнес
17 августа 2024, 01:57
«А, вы с ТНТ, да?» Актер Богданов рассказал, как чуть не стал «заложником одной роли»
РИА «Новости»
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Каждый популярный актер смог бы назвать проект, роль в котором сделала его не только знаменитым, но и могла помешать выбраться за ее пределы. Актер и режиссер Антон Богданов, сыгравший парня Антоху в «Реальных пацанах», рассказал в интервью ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой для ее проекта «Жеребцова и точка», с какими сложными моментами столкнулся из-за работы в ситкоме и как не стал «заложником одной роли».

По словам актера, он ушел из проекта ТНТ «Реальные пацаны», когда осознал, что перерос эту роль.

«После этого они еще пять-шесть лет продолжали снимать, и я понимал, что тогда будет просто „точка невозврата“. И мне кажется, что я и то затянул с уходом», - объяснил Богданов.

При этом добавил, что в сериалах всегда стреляют первые два-три сезона.

«Они стрельнули - ты запомнился», - отметил актер.

По его словам, у людей потом просто нет времени постоянно смотреть сериал. До сих пор многие не знают, что он покинул ситком, даже интересуются, будет ли продолжение «Реальных пацанов».

Богданов также отметил, что зрители часто заблуждаются, полагая, что актер такой же в жизни, как его персонаж в проекте.

«А это же просто работа», - подчеркнул он.

Собеседник 360.ru признался, что из-за съемках в ситкоме были и другие сложные моменты.

«Большие режиссеры очень скептически относились к ТНТ-шникам, к СТС», - признался он.

Богданов полагает, что они, вероятно, считали, что на этих каналах очень много ребят из КВН, непрофессиональных актеров, и «сторонились этой истории». Сейчас уже все изменилось и сериалы стали востребованными, на съемки уже хотят попасть.

«И когда меня стали утверждать в большие фильмы, и даже Тимур (режиссер Бекмамбетов), и даже в те же „Елки“ („Елки 1914“), и потом в „Т-34“ и так далее, я понимал, что как бы протягивается такая некая рука киношная сверху и ты как будто не имеешь права откатываться назад», - резюмировал Богданов.

Ранее актер рассказал о зарождении дружбы с коллегой Константином Хабенским.

Сериалы Режиссер Фильмы Россия Интервью Актеры

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