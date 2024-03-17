17 марта 2024, 01:34

Назван победитель шоу «Экстрасенсы. Реванш»

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Ведьма Соня Егорова стала обладательницей титула победителя шоу «Экстрасенсы. Реванш» на телеканале ТНТ. В финал проекта вышли три «сильнейшие ведьмы» — Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова и Соня Егорова. Они легко проходили испытания.

Лучшую конкурсантку выбирали женщины, участвующие в заданиях. В итоге первое место досталось Егоровой, второе ­и третьей - Кузнецовой и Изосимовой соответственно.

Егорова пришла на «Битву экстрасенсов» в 18-м сезоне, удивив публику своими способностями. Тогда ей досталось только второе место.

Сейчас о ведьме все больше говорят в связке к рэпером Pharaoh, за которого она вышла замуж в 2023 году.

В начале года участники шоу «Экстрасенсы. Реванш» заявили, что планируют устроить дуэль с медиумом и членом жюри Александром Шепсом. Ведунья Изосимова назвала его своим «призом».

Тарологу Александру Кинжинову не особенно повезло в дуэли. Перед началом испытания Шепс попросил его дать ему свою колоду карт. Тот согласился и услышал в ответ, что ни один таролог свой инструмент в чужие руки не отдаст.

Ведьма Соня Егорова стала обладательницей титула победителя шоу «Экстрасенсы. Реванш» на телеканале ТНТ. В финал проекта вышли три «сильнейшие ведьмы» - Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова и Соня Егорова. Они легко проходили испытания.

Россия Экстрасенсы Телевидение
17 марта 2024, 01:14
Появилось последнее видео Ширвиндта перед смертью
РИА «Новости»
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Актер Александр Ширвиндт жил в загородном доме под Истрой. Видео с его участием часто публиковал его сын Михаил. В последнем ролике народный артист РФ делился воспоминаниями о фотографе Юрии Росте, сообщило kp.ru.

На кадрах Ширвиндт выглядел осунувшимся и уставшим. Судя по всему, в последнее время он заметно сдал.

«У него один глаз не видит левый, а у меня правый. У него правое ухо не слышит, а у меня левое. Он все делал для того, чтобы в складчину мы были ясновидящие и яснослышащие ребята», - шутил актер.

Народный артист России Александр Ширвиндт скончался 15 марта. Ему было 89 лет. Через четыре месяца он планировал отметить свое 90-летие в кругу близких и коллег. Артист посвятил практически всю жизнь театру, также за его плечами почти 80 работ в кино.

Певец Лев Лещенко назвал Ширвиндта примером правильного и интеллигентного человека, добрейшего, щедрого душой и искреннего.

Кино Видео Актеры
17 марта 2024, 00:05
Стали известны подробности последних дней жизни Ширвиндта
РИА «Новости»
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Актер Александр Ширвиндт, несмотря на проблемы с сердцем, готовился сыграть в апреле в спектакле «Где мы?!» в Театре сатиры. Об этом режиссер Андрей Житинкин рассказал в беседе с kp.ru.

По его словам, коллеги знали о плохом самочувствии Ширвиндта, но все равно готовилось к его 90-летию.

«Все готовились к его юбилею. Даже выбрали ему подарки. Для нас его уход - это шок», - сказал собеседник издания.

Житинкин отметил, что Ширвиндт умел ладить со студентами и они даже стреляли у него деньги. На сцене режиссер отдавался полностью и каждый раз уходил с нее в мокрых от пота рубашках.

О смерти Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Актеру было 89 лет, до очередного юбилея он не дожил четыре месяца.

Прощание с народным артистом России состоится в театре Сатиры в понедельник, 18 марта.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким актера и назвал его настоящей легендой.

Режиссер Театры Актеры
16 марта 2024, 19:43
Прощание с Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры 18 марта
РИА «Новости»
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Прощание с народным артистом России, президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом состоится в театре в понедельник, 18 марта. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Прощание пройдет 18 марта в 12:00», - отметили в театре.

О смерти Ширвиндта стало известно в минувшую пятницу. Он умер в возрасте 89 лет. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

По данным Telegram-канала Mash, Ширвиндт скончался из-за проблем с сердцем. В 2020 году он переболел коронавирусом , на фоне которого развилась пневмония. А в 2022 году врачи диагностировали у артиста стенокардию.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким знаменитого артиста. Он отметил, что Ширвиндт был настоящей легендой отечественного театра и кино.

За свою карьеру Александр Ширвиндт исполнил множество ярких ролей. Его фильмография насчитывает почти 80 актерских работ.

Кино Театры Актеры
16 марта 2024, 12:59
«Из какого-то пустяка делаете кучерявую». Маковецкий отшутился в ответ на новость об ограблении
РИА «Новости»
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Народный артист России Сергей Маковецкий не подтвердил, но и не опроверг слухи об ограблении в Санкт-Петербурге. Он заявил «360», что обсуждать такое глупо.

«Ну вы что, [помешались] все? У нас больше нет тем для разговоров, для обсуждений в нашей стране? Ну что вы из какого-то пустяка делаете кучерявую? Все глупости», - сказал он.

Актер приехал в Санкт-Петербург со спектаклем «Не случайная встреча». РЕН ТВ сообщил, что после выступления Маковецкий решил прогуляться по городу вместе с крестником. Свои вещи, в том числе рюкзак с 195 тысячами рублей, он передал через водителя в камеру хранения отеля.

Артист заметил пропажу, когда забрал вещи, попил чай в ресторане и захотел расплатиться по счету. Крестник подтвердил кражу денег у Сергея Маковецкого, но сам актер отказался общаться с прессой.

Санкт-Петербург Кражи Актеры

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