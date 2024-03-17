Назван победитель шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Лучшую конкурсантку выбирали женщины, участвующие в заданиях. В итоге первое место досталось Егоровой, второе ­и третьей - Кузнецовой и Изосимовой соответственно.

Егорова пришла на «Битву экстрасенсов» в 18-м сезоне, удивив публику своими способностями. Тогда ей досталось только второе место.

Сейчас о ведьме все больше говорят в связке к рэпером Pharaoh, за которого она вышла замуж в 2023 году.

В начале года участники шоу «Экстрасенсы. Реванш» заявили, что планируют устроить дуэль с медиумом и членом жюри Александром Шепсом. Ведунья Изосимова назвала его своим «призом».

Тарологу Александру Кинжинову не особенно повезло в дуэли. Перед началом испытания Шепс попросил его дать ему свою колоду карт. Тот согласился и услышал в ответ, что ни один таролог свой инструмент в чужие руки не отдаст.

Ведьма Соня Егорова стала обладательницей титула победителя шоу «Экстрасенсы. Реванш» на телеканале ТНТ. В финал проекта вышли три «сильнейшие ведьмы» - Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова и Соня Егорова. Они легко проходили испытания.