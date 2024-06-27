«Назад дороги нет». Алсу отреагировала на перенос заседания по делу о разводе
Певица Алсу заверила, что развод с бизнесменом Яном Абрамовым произойдет и сохранить брак паре не удастся. Заявление артистки передала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
По словам артистки, заседание суда по делу о разводе отложили на два месяца для мирного урегулирования условий раздела имущества.
«С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», - добавила она.
Алсу и Абрамов должны были официально развестись сегодня, 27 июня, в день рождения певицы. Однако представители бизнесмена попросили суд отложить процесс для примирения сторон.
О разводе стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей - двух дочерей и сына.