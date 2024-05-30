Найдено архивное видео проб Заворотнюк на главную роль в «Моей прекрасной няне»

Актеры и другие участники съемочного процесса поделились воспоминаниями о работе на площадке. По словам креативного продюсера Константина Наумочкина, на роль няни Вики претендовали около 350 кандидаток.

«Я ее увидел и подумал: „Ну вот что это такое? Зачем этого человека мучить, на пробы вызывать. Он никогда не попадет в этот проект. Видно невооруженным глазом“, - вспомнил Сергей Жигунов, который в сериале исполнил роль продюсера Максима Шаталина.

К моменту проб Заворотнюк прошла курс комедийных актрис. Именно она предложила добавить «гэкающий» говор к своей роли, чем покорила режиссера и продюсеров. За пять лет артистка сыграла в 183 сериях и получила известность на всю страну.

На опубликованном видео проб Заворотнюк рассказывает о себе, а после отыгрывает один из эпизодов первой серии популярного сериала.

Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни в ночь на 30 мая. Ей было 53 года.