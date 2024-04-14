14 апреля 2024, 04:41

Найден считавшийся потерянным советский клип Пугачевой

РИА «Новости»
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Клип певицы Аллы Пугачевой на песню «Белая панама» опубликовали на YouTube. В 1986 году это видео вырезали из новогоднего телеэфира, запись считалась утерянной. Об этом сообщила «Фонтанка».

Ранее стало известно, как Пугачева отметит свой 75-летний юбилей. По данным «Экспресс газеты», певица планирует устроить на Кипре большой банкет на 160 человек для друзей и родственников. В числе гостей ожидаются музыкант Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Песню «Белая панама» написали поэт Леонид Дербенев и композитор Юрий Чернавский. Алла Пугачева исполняла ее в программе «Музыкальный ринг» и на фестивале «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве».

А вот музыкальное видео на эту песню редакторы новогоднего «Голубого огонька» вырезали. На Центральном телевидении его так и не показали. Копии записи отправили в ряд региональных телекомпаний. Позже это видео считалось утерянным.

Музыкальные клипы Песни Видео Музыка Алла Пугачева
14 апреля 2024, 03:24
Стало известно, как Пугачева отметит 75-летие
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева отметит свой 75-летний юбилей с размахом. Празднование пройдет на Кипре. Об этом написала «Экспресс газета».

По данным издания, певица планирует устроить большой банкет на 160 человек для друзей и родственников. В числе гостей ожидаются музыкант Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Также журналисты сообщили, что Пугачева в честь 75-летия хочет провести концерт в Израиле и гастрольный тур по Европе, хотя сама певица о таких планах пока не рассказывала.

Ранее газета «Комсомольская правда» подсчитала, сколько Алла Пугачева заработала за годы своей карьеры. По данным издания, общий доход певицы составил около 14 миллиардов рублей. В частности, в 2019 году она заработала 50 миллионов рублей на юбилейных концертах, 30 миллионов - за фильм о певице и около 118 миллионов за выступления на корпоративах. В 2024 году певица выпустила новый альбом, который принес ей еще 20 миллионов.

Рубль Концерты Алла Пугачева Новый год
14 апреля 2024, 02:59
Умер сыгравший более 150 ролей актер Гжегож Минкевич
РИА «Новости»
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Польский актер театра и кино Гжегож Минкевич, сыгравший за свою карьеру более 150 ролей, умер 9 апреля в возрасте 79 лет. Об этом сообщил сайт IMDb.

Причины смерти актера не называются. Актера похоронят во вторник, 16 апреля, сообщила «Российская газета» со ссылкой на польские СМИ.

Минкевич появился на свет в 1945 году. Образование он получил в Государственном театральном училище в Варшаве, а в 1967 году уже дебютировал на сцене как профессионал.

Также он снимался в кино. Так, ему достались роли в фильмах «Банда», «Мир ужаса», «Кентервильское привидение» и «Алхимик».

Минкевич выходил на сцену в пяти театрах. Впервые он появился на подмостках в театре имени Яна Кохановского в Ополе, затем –имени Богуславского в Калише. В 70-х годах играл в театре имени В. Хожицы в Торуни, а также в театрах имени Остервы в Гожуве и «Выбжеже» в Гданьске.

Коллеги уже выразили соболезнования родным и близким актера.

Смертность Кино Актеры
14 апреля 2024, 01:54
«Если что, сирена разбудит». Галкин пожелал удачи израильским силам ПВО
РИА «Новости»
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Юморист Максим Галкин* записал видео со стаканом виски в руках, на котором пожелал удачи израильским силам ПВО в связи с атакой Ирана. Ролик он опубликовал в социальных сетях.

«Спать пойду, угрозы - это серьезно, конечно, но поспать как-то увлекательнее, чем скролить ленту. Если что, сирена разбудит», - добавил Галкин*.

При этом юморист не уточнил, находится ли сейчас в Израиле.

После начала специальной военной операции Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачевой и двумя детьми переехал из России в Израиль. В октябре оттуда семья тоже сбежала - после нападения Хамас на Израиль и начала войны в секторе Газа. После этого звездную пару заметили на Кипре, где у них есть элитная недвижимость.

В конце марта Галкин выступил с концертом в израильском городе Реховот.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Израиль Иран ПВО Ближний Восток
13 апреля 2024, 19:55
Настя Ивлеева осталась с долгами из-за неоткрывшегося бара
РИА «Новости»
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Попытка блогера Насти Ивлеевой попасть в ресторанный бизнес закончилась провалом и оставила начинающую предпринимательницу с крупным долгом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы напомнили, что Ивлеева в 2021 году создала фирму «Капельница групп», чтобы открыть бар. Блогер взяла кредит в банке и арендовала помещение у ООО «Депо». Но бизнес в результате не взлетел, и заведение на свет так и не появилось.

Вместо этого к Ивлеевой стали приходить иски. Первый - от бывшего управляющего ее продакшн-компании Александра Мокрова на 15,8 миллиона рублей за невыполнение обязательств по займу. Вслед за ним с требованием выплатить за аренду 7,1 миллиона рублей выступила фирма «Депо».

К этому времени Ивлеева уже закрыла «Капельницу групп», на которую все оформляла. Но теперь истцы подали иск о привлечении блогера и ее бывшего партнера Дмитрия Аникина к субсидиарной ответственности на сумму более 23 миллионов рублей. Такие требования предъявляют, когда основной ответчик по каким-либо основаниям не может погасить долг.

В конце апреля этого года блогер Настя Ивлеева окончательно поняла, что ресторанный бизнес у нее не идет, и избавилась от доли в 20% в компании «Блеск», владеющей баром Nudles в Столешниковом переулке Москвы. Единственным хозяином заведения остался бизнес-партнер блогера, новосибирский ресторатор Александр Пичугин, которого его же подчиненные потребовали объявить банкротом за незаконный вывод денег.

Долги Блогеры Бизнес Деньги Анастасия Ивлеева

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