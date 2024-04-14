Найден считавшийся потерянным советский клип Пугачевой

Ранее стало известно, как Пугачева отметит свой 75-летний юбилей. По данным «Экспресс газеты», певица планирует устроить на Кипре большой банкет на 160 человек для друзей и родственников. В числе гостей ожидаются музыкант Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Песню «Белая панама» написали поэт Леонид Дербенев и композитор Юрий Чернавский. Алла Пугачева исполняла ее в программе «Музыкальный ринг» и на фестивале «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве».

А вот музыкальное видео на эту песню редакторы новогоднего «Голубого огонька» вырезали. На Центральном телевидении его так и не показали. Копии записи отправили в ряд региональных телекомпаний. Позже это видео считалось утерянным.