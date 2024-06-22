Навка рассказала, в каком виде похоронили Заворотнюк

По словам Навки, болезнь отразилась на внешности Заворотнюк.

«Но во время прощания в храме она лежала красавица - и грима не было вообще», - заявила она.

Фигуристка рассказала, что в последний год жизни артистка практически всегда находилась в лежачем положении. Навка поблагодарила медперсонал, что они не продали фотографии Анастасии.

«Я предложила купить паранджу, и если Настю куда-то возили - то она была в ней», - добавила спортсменка.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая, ей было 53 года. В 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга.

Однокурсник артистки по Школе-студии МХАТ Денис Матросов рассказал, что болезнь еще сильнее укрепила отношения Заворотнюк с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.