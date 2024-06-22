22 июня 2024, 21:29

Навка рассказала, в каком виде похоронили Заворотнюк

РИА «Новости»
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Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице. Подробностями прощания со звездой поделилась олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

По словам Навки, болезнь отразилась на внешности Заворотнюк.

«Но во время прощания в храме она лежала красавица - и грима не было вообще», - заявила она.

Фигуристка рассказала, что в последний год жизни артистка практически всегда находилась в лежачем положении. Навка поблагодарила медперсонал, что они не продали фотографии Анастасии.

«Я предложила купить паранджу, и если Настю куда-то возили - то она была в ней», - добавила спортсменка.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая, ей было 53 года. В 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга.

Однокурсник артистки по Школе-студии МХАТ Денис Матросов рассказал, что болезнь еще сильнее укрепила отношения Заворотнюк с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.

Болезни Отношения Анастасия Заворотнюк Рак Умерла Анастасия Заворотнюк
22 июня 2024, 20:29
«В реанимации под аппаратом ИВЛ». Стало известно о состоянии Отара Кушанашвили
Global Look Press
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Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили свой 54-й день рождения провел в реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, Кушанашвили находится без сознания. Ранее он на некоторое время приходил в себя.

«Сейчас журналист находится под аппаратом ИВЛ, ему активно дают различные препараты. Состояние - стабильное», - отметили авторы публикации.

В субботу, 22 июня, журналисту исполнилось 54 года.

В четверг, 20 июня, Кушанашвили положили в больницу Красногорска. Врачи провели ему экстренную операцию. За несколько дней до этого журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.

По словам музыкального критика Владимира Полупанова, врачи обнаружили у Кушанашвили раковую опухоль и прооперировали. Вдобавок к этому телеведущий сильно запустил свое здоровье - у него «целый букет заболеваний».

В пятницу, 21 июня, продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко заявил, что состояние телеведущего стабилизировалось , он восстанавливается после операции.

Красногорск Больницы Врачи Аппараты ИВЛ Отар Кушанашвили
22 июня 2024, 18:53
Егора Зайцева проводили в последний путь в Щелкове
РИА «Новости»
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Сына модельера Вячеслава Зайцева проводили 22 июня в последний путь в Московской области. Егор Зайцев был членом Российской академии художеств, модельером и гендиректором Дома моды, сменив на этом посту своего отца. Траурная церемония прошла в соборе Троицы Живоначальной в Щелкове, сообщило РИА «Новости».

Проститься с Зайцевым пришли его супруга Екатерина Ромашкина, дочь Мария, друзья и коллеги. Присутствовали среди них певец Юлиан, лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) и другие члены байк-клуба. Коллектив РАХ и ректор академии направили на церемонию траурный похоронный венок.

«Я очень благодарен, что судьба свела нас с ним. Я испытывал всегда к нему братские чувства любви», - подчеркнул Хирург, говоря о Егоре Зайцеве.

Юлиан признался, что пока у него все еще не укладывается в голове, что друга больше нет в живых. Певец добавил, что Зайцев был очень добрым человеком с отличным чувством юмора.

«Царствие ему небесное, вечная память. Теперь уже никто точно не сможет ни разлучить, ни поругать отца и сына, теперь они навсегда вместе», - сказал он.

Егор Зайцев скончался 19 июня на 65-м году жизни.

Красногорск Больницы Врачи Аппараты ИВЛ Отар Кушанашвили
22 июня 2024, 05:54
Бритни Спирс украла идею у «Иванушкек International»
РИА «Новости»
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Продюсер группы «Иванушки International» хотел раскрутить группу с помощью тура по учебным заведениям. Это не сработало, но идею взяла себе на вооружение певица Бритни Спирс. Об этом российские исполнители рассказали ведущей Пятого канала Лане Шевченко.

Продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко организовал группе выступление в одной из московских школ. Концерт сняли на камеру и показали потом по телевидению. Планировался целый тур по учебным заведениям, но задумка в целях пиара не сработала. Зато она оказалась популярной только спустя много лет.

«После этого Бритни Спирс так и сделала. Серьезно. Она же совершила тур по колледжам по школам, что и вырастило в дальнейшем ее всю фан-базу», - заявил Кирилл Туриченко.

Ранее певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что поклонницы однажды ломились в дверь к его жене и угрожали ее убить.

Музыка Бритни Спирс
22 июня 2024, 05:31
Старшая дочь певицы Валерии заявила, что отец запирал ее в вольере с собаками
РИА «Новости»
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Певица Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Shena, рассказала о жестоком отношении к ней отца. По ее словам, ей приходилось применять хитрость, чтобы избежать наказания родителя. Цитату привело издание StarHit.

«Он мог жестоко наказать за малейший проступок: вышвырнуть меня на улицу, запереть с собаками в вольере на сутки, мог побить», - поделилась девушка.

Шульгина - старшая дочь певицы Валерии. Она родилась, когда исполнительница была замужем за продюсером Александром Шульгиным.

Как рассказала Shena, однажды осенью отец выставил ее на улицу с босыми ногами и в одной ночной рубашке. Тогда мать хотела выйти и привести ее обратно в дом, но муж «держал ее и бил». Когда Валерии удалось накопить денег, она уехала с тремя детьми в родной Аткарск.

Семья Отношения

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