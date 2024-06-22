Навка рассказала о первой реакции Заворотнюк на болезнь

«Я узнала об этом, наверное, самая первая. У Насти был день рождения 3 апреля, и у нее немного перекосило лицо. Все думали, что это нерв воспалился. На следующий день они пошли проверяться, и там обнаружили все это», - отметила она.

По словам фигуристки, вердикт врачей Заворотнюк восприняла относительно легко. Она постоянно шутила и подбадривала близких.

Навка также вспомнила, что актриса показала себя настоящим бойцом в борьбе с раком. Она старалась держаться, несмотря на то, что пять лет «были такие качели - была надежда на улучшения», резюмировала спортсменка.

Олимпийская чемпионка также рассказала, что в последний год жизни Заворотнюк практически не вставала с постели.

Навка поблагодарила медперсонал, что они не «слили» в Сеть фотографии Анастасии.