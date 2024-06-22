22 июня 2024, 23:44

Навка рассказала о первой реакции Заворотнюк на болезнь

РИА «Новости»
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Актриса Анастасия Заворотнюк легко отреагировала на свой диагноз. Об этом олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Я узнала об этом, наверное, самая первая. У Насти был день рождения 3 апреля, и у нее немного перекосило лицо. Все думали, что это нерв воспалился. На следующий день они пошли проверяться, и там обнаружили все это», - отметила она.

По словам фигуристки, вердикт врачей Заворотнюк восприняла относительно легко. Она постоянно шутила и подбадривала близких.

Навка также вспомнила, что актриса показала себя настоящим бойцом в борьбе с раком. Она старалась держаться, несмотря на то, что пять лет «были такие качели - была надежда на улучшения», резюмировала спортсменка.

Олимпийская чемпионка также рассказала, что в последний год жизни Заворотнюк практически не вставала с постели.

Навка поблагодарила медперсонал, что они не «слили» в Сеть фотографии Анастасии.

Первый канал Болезни Анастасия Заворотнюк Рак Умерла Анастасия Заворотнюк
22 июня 2024, 22:37
Концерт помогавших ВСУ бардов Никитиных отменили в Петербурге
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В Санкт-Петербурге концерт семьи Никитиных, якобы собирающих средства для Вооруженных сил Украины, отменили. Афишу и билеты на музыкальную программу убрали с сайта площадки, сообщила «Фонтанка».

По данным журналистов, Никитины решили отменить выступление в целях безопасности. Концерт должен был пройти в пятницу, 28 июня.

Ранее Татьяну и Сергея Никитиных обвинили в спонсировании ВСУ, однако сами музыканты опровергали эту информацию. В 2022 году они уехали жить к сыну в США.

Ранее актриса Анна Кузина, и звестная в России благодаря роли Яны Семакиной в сериале «Универ. Новая общага», объявила сбор денег на беспилотники для ВСУ. Украинка намерена собрать миллион гривен.

Санкт-Петербург Концерты Россия Деньги
22 июня 2024, 21:29
Навка рассказала, в каком виде похоронили Заворотнюк
РИА «Новости»
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Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице. Подробностями прощания со звездой поделилась олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

По словам Навки, болезнь отразилась на внешности Заворотнюк.

«Но во время прощания в храме она лежала красавица - и грима не было вообще», - заявила она.

Фигуристка рассказала, что в последний год жизни артистка практически всегда находилась в лежачем положении. Навка поблагодарила медперсонал, что они не продали фотографии Анастасии.

«Я предложила купить паранджу, и если Настю куда-то возили - то она была в ней», - добавила спортсменка.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая, ей было 53 года. В 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга.

Однокурсник артистки по Школе-студии МХАТ Денис Матросов рассказал, что болезнь еще сильнее укрепила отношения Заворотнюк с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.

Болезни Отношения Анастасия Заворотнюк Рак Умерла Анастасия Заворотнюк
22 июня 2024, 20:29
«В реанимации под аппаратом ИВЛ». Стало известно о состоянии Отара Кушанашвили
Global Look Press
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Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили свой 54-й день рождения провел в реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, Кушанашвили находится без сознания. Ранее он на некоторое время приходил в себя.

«Сейчас журналист находится под аппаратом ИВЛ, ему активно дают различные препараты. Состояние - стабильное», - отметили авторы публикации.

В субботу, 22 июня, журналисту исполнилось 54 года.

В четверг, 20 июня, Кушанашвили положили в больницу Красногорска. Врачи провели ему экстренную операцию. За несколько дней до этого журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.

По словам музыкального критика Владимира Полупанова, врачи обнаружили у Кушанашвили раковую опухоль и прооперировали. Вдобавок к этому телеведущий сильно запустил свое здоровье - у него «целый букет заболеваний».

В пятницу, 21 июня, продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко заявил, что состояние телеведущего стабилизировалось , он восстанавливается после операции.

Красногорск Больницы Врачи Аппараты ИВЛ Отар Кушанашвили
22 июня 2024, 18:53
Егора Зайцева проводили в последний путь в Щелкове
РИА «Новости»
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Сына модельера Вячеслава Зайцева проводили 22 июня в последний путь в Московской области. Егор Зайцев был членом Российской академии художеств, модельером и гендиректором Дома моды, сменив на этом посту своего отца. Траурная церемония прошла в соборе Троицы Живоначальной в Щелкове, сообщило РИА «Новости».

Проститься с Зайцевым пришли его супруга Екатерина Ромашкина, дочь Мария, друзья и коллеги. Присутствовали среди них певец Юлиан, лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) и другие члены байк-клуба. Коллектив РАХ и ректор академии направили на церемонию траурный похоронный венок.

«Я очень благодарен, что судьба свела нас с ним. Я испытывал всегда к нему братские чувства любви», - подчеркнул Хирург, говоря о Егоре Зайцеве.

Юлиан признался, что пока у него все еще не укладывается в голове, что друга больше нет в живых. Певец добавил, что Зайцев был очень добрым человеком с отличным чувством юмора.

«Царствие ему небесное, вечная память. Теперь уже никто точно не сможет ни разлучить, ни поругать отца и сына, теперь они навсегда вместе», - сказал он.

Егор Зайцев скончался 19 июня на 65-м году жизни.

Красногорск Больницы Врачи Аппараты ИВЛ Отар Кушанашвили

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