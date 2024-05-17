Наташа Королева уехала из Москвы после бойкота на телевидении

Артистка открыла для себя кавказские здравницы в прошлом году. Теперь она решила вернуться в Пятигорск.

«Мы принимали лечебные ванны, делали грязевые процедуры. Но самое главное, конечно, это - вода», - рассказала артистка.

Год назад она отдыхала здесь с матерью, а в этот раз взяла с собой мужа - певца Тарзана (Сергей Глушко).

«Серега первый раз „на водах“», - пояснила Королева.

Певица отдыхает в одном из самых известных учреждений курорта. Зданию санатория 120 лет. Лечебница специализируется на проблемах с пищеварительной системой, легкими, сердцем, а также - борьбе со стрессом.

В жизни Королевой в последнее время хватает негатива. За майские ее дважды вырезали из записи концертов.