17 мая 2024, 13:57

Наташа Королева уехала из Москвы после бойкота на телевидении

РИА «Новости»
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Певица Наташа Королева уехала из Москвы и отправилась поправить здоровье в санаторий в Минводах. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Артистка открыла для себя кавказские здравницы в прошлом году. Теперь она решила вернуться в Пятигорск.

«Мы принимали лечебные ванны, делали грязевые процедуры. Но самое главное, конечно, это - вода», - рассказала артистка.

Год назад она отдыхала здесь с матерью, а в этот раз взяла с собой мужа - певца Тарзана (Сергей Глушко).

«Серега первый раз „на водах“», - пояснила Королева.

Певица отдыхает в одном из самых известных учреждений курорта. Зданию санатория 120 лет. Лечебница специализируется на проблемах с пищеварительной системой, легкими, сердцем, а также - борьбе со стрессом.

В жизни Королевой в последнее время хватает негатива. За майские ее дважды вырезали из записи концертов.

Отдых Музыка Шоу-бизнес
17 мая 2024, 13:15
«Вынуждена взять псевдоним». Волочкова заявила, что ее дочь стесняется своей фамилии
РИА «Новости»
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Дочка бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой Ариадна отказывается от громкой фамилии. В YouTube-шоу «Москвичка» балерина объяснила это самостоятельностью наследницы.

По словам танцовщицы, ее 18-летняя дочь начала стесняться фамилии Волочкова.

Балерина призналась, что у нее вызывает это двойственные чувства, но ребенок ей все объяснил.

«Сказала: „Мам, я как поэт вынуждена взять псевдоним“. Она не хочет быть дочкой звезды, хочет быть самостоятельной. Я ее уважаю за это», - уточнила артистка.

Волочкова подчеркнула, что у нее есть возможность пропиарить любой проект дочери, сделать его популярным, Ариадне это не нужно. Балерина отметила, что ей нравится такой рассудительный подход.

Недавно между Волочковой и ее дочерью произошла ссора из-за недвижимости. Танцовщице не понравилось, что 18-летняя Ариадна потребовала у нее квартиру.

Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
17 мая 2024, 13:10
«Голоса нет». Наташе Королевой предрекли скорый закат карьеры
РИА «Новости»
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Продюсер Евгений Морозов предрек певице Наташе Королевой скорый закат карьеры. Об этом он сообщил в интервью изданию «Аргументы и факты».

Специалист считает, что после завершения сотрудничества с Игорем Николаевым у артистки не было никаких достижений. Развод с известным композитором, по его словам, также сыграл негативную роль для ее имиджа.

Морозов утверждает, что именно Николаев был ключевой фигурой в их общем успехе. Экс-супруг, в отличие от Королевой, смог укрепить свою популярность после их расставания.

«Она развелась с Николаевым - и у него сразу начались аншлаги! Это вам любой продюсер и промоутер подтвердит. На этой волне - огромного внимания к тому, что бросил Наташу Королеву, он получил большую популярность», - поделился он.

По оценке продюсера, артистка не демонстрирует сильных вокальных способностей и не выпускает заметных интересных новинок.

«Голоса нет, ничем не отличается, по сути, от той же самой Лободы. И никакого нового витка в карьере у Наташи быть не может», - констатировал Морозов.

Кроме того, выступление Королевой дважды вырезали из эфира за майские праздники. Это возмутило поклонников артистки.

Музыка Шоу-бизнес
17 мая 2024, 12:55
Дочь Заворотнюк тайно вышла замуж
Freepik
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна два года назад тайно обручилась. В Instagram* она рассказала подписчикам, что вышла замуж в 2022 году.

Дочь актрисы также рассказывала поклонникам, что внешне муж очень напоминает ей актера Райана Гослинга, которого она считает идеалом мужской красоты.

Недавно дочка Анжелики Варум и Леонида Агутина Лиза собралась выйти замуж за американского продюсера Джона Сэмюэля. О предстоящем браке сообщил ее дедушка Николай Агутин.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

«Мы вместе уже восемь лет, а расписались в 2022 году», - уточнила девушка, отвечая на вопрос одной из пользовательниц Сети.

По словам Заворотнюк, она встретила избранника, когда училась в Нью-Йорке, но предпочитала не афишировать свои отношения и не называть его имя.

В 2021 году бизнесмен предложил фотомодели стать его супругой. Она говорила о предложении подписчикам, но не объявляла об официальной регистрации отношений.

Семья Свадьбы Шоу-бизнес
17 мая 2024, 12:12
«Неправильно поступил». Певец Дмитриенко рассказал, как подставил Валиеву
РИА «Новости»
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Российский артист Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи о своих отношениях с известной фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом певец сообщил в интервью каналу «Макарена» в соцсети «ВКонтакте».

Осенью 2022 года в интернете появились общие фотографии певца и спортсменки, что вызвало широкий общественный резонанс. В это же время разгорелся скандал, связанный с обвинениями спортсменки в допинге во время Олимпиады. Дмитриенко заявил, что хотел оказать Валиевой поддержку.

«Я в тот момент неправильно поступил, мне нужно было оценить ситуацию, прежде чем человека поддерживать таким путем. Я этим сам подставил ее», - сказал певец.

Валиева снялась в музыкальном клипе Дмитриенко, где по сюжету артист предлагает ей выйти за него замуж. Этот факт еще более подогрел слухи о романтической связи между ними.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что Валиевой пожертвовали ради защиты давших ей препарат. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обвинила в допинговом скандале тренера Этери Тутберидзе.

Интернет Скандалы Соцсети Отношения Камила Валиева

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