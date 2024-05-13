13 мая 2024, 12:43

Наташа Королева получила еще один удар после знака Зеленскому в Кремле

РИА «Новости»
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Певицу Наташу Королеву дважды вырезали из эфира за майские праздники. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Сначала телевизионщики вырезали из эфира патриотическое выступление Королевой на концерте, посвященном Дню Победы. Ее номер на концерте в Кремле, приуроченному к 50-летию БАМа, также не вошел в телепрограмму.

Фанаты певицы даже подали петицию с требованием объяснить причины исключения ее выступлений из телетрансляций. Появление артистки с георгиевской лентой в Кремле поклонники восприняли как мощный знак протеста президенту Украины Владимиру Зеленскому против запрета этого символа.

«Похоже, что над Наташей издеваются сознательно. Видимо, появился какой-то недоброжелатель», - возмутились фанаты звезды.

Однако о бойкоте в отношении Королевой говорить рано. В ближайшее время артистка вновь вернется на экраны, продолжив свою работу в телевизионном проекте, где будет судить звезд 90-х.

Сама артистка не ожидала , что ее номер вырежут из эфира концерта в честь Дня Победы. Она тщательно готовилась к этому выступлению.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
13 мая 2024, 15:20
Екатерина Андреева раскрыла секрет вечной молодости
РИА «Новости»
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Телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет своей вечной молодости. Она опубликовала в соцсетях видео с лицом, утыканном иголками.

На кадрах ведущая лежит на кушетке и снимает себя на камеру. При этом лицо и шея 62-летней звезды сплошь покрыты торчащими иглами.

«Дикобразики среди нас», - прокомментировала свой вид Андреева.

При этом звезда поспешила уверить фанатов, что не испытывает дискомфорт от процедуры.

«Вы спрашиваете: „это больно?“ Нет, это приятно», - заявила она.

Также ведущая программы «Время» опубликовала фотографии , которые сделала во время отпуска в Арктике. Она позировала в черном слитном купальнике с глубоким декольте. Звезда снялась почти без макияжа и без ретуши.

Хирург Мадина Байрамукова предположила, что телеведущей удается сохранять молодость благодаря инъекциям. Она перечислила серию методик, которые испытала Андреева.

Телевидение Красота
13 мая 2024, 14:04
«Немножко дурочка». Гагарина резко высказалась о Бузовой
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина, что феномен телеведущей Ольги Бузовой заключается в ее образе, а не в музыкальной составляющей. Свое мнение артистка высказала во время интервью блогеру Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

«Было бы, наверно, намного честнее с ее стороны себя определить как шоувумен. У нее выбран этот образ. Я верю, что это образ о том, что она как бы немножко и дурочка, но и какие-то умные фразы способна формулировать», - заявила Гагарина.

При этом она добавила, что телеведущей не стоит петь и танцевать. Певица также посоветовала Бузовой поработать себя в сфере стендапа.

«Это ее поле. Ее поле вот это говорить. Ее энергии на это хватает», - уточнила Гагарина.

Ранее критик Евгений Бабичев объяснил, почему Бузова осталась без наград премии МУЗ-ТВ. По его словам, она не может конкурировать с известными артистами эстрады.

Ольга Бузова Блогеры Музыка Интервью Шоу-бизнес
13 мая 2024, 13:17
Актриса Холли Берри снялась голой
Global Look Press
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Голливудская актриса и звезда фильма «Женщина-кошка», 57-летняя Холли Берри снялась без одежды. Снимок появился в социальной сети ее бойфренда Вана Ханта.

На фото Берри позирует на балконе, повернувшись спиной к объективу и смотря в камеру.

«С Днем матери от всего сердца! Черт, я не должен был это выкладывать! Но вы должны признать, что это круто!», - написал гражданский муж актрисы.

С 2020 года Берри встречается с певцом Хантом, однако пара еще не оформила свои отношения официально. Для актрисы этот брак может стать четвертым.

Ранее певица Вера Брежнева поразила подписчиков похожими кадрами с откровенной фотосессии. Артистка позировала перед камерой в профессиональной студии. Она тоже повернулась спиной к камере и прикрыла руками верхнюю часть тела. Звезду засыпали комплиментами.

Фото Актеры
13 мая 2024, 13:10
«Какая лютая чушь». Харламов опроверг слухи о вынужденной помолвке с Ковальчук
РИА «Новости»
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Комик и ведущий шоу «Кстати» Гарик Харламов резко отреагировал на слухи о своей вынужденной помолвке с актрисой Екатериной Ковальчук. В своем Instagram* юморист назвал такие сообщения чушью.

«Какая лютая чушь. Вот как они это делают? Я никакого интервью по поводу моей семьи никому, кроме Азамата [Мусагалиева] и Дороха (Денис Дорохов - прим. ред.), не давал. Пост написан под давлением матери», - написал Харламов.

Информация о том, что мать юмориста якобы подтолкнула его жениться в третий раз появилась в нескольких СМИ. При этом комик пояснил, что журналисты сослались на эфир программы «Ты не поверишь», несмотря на то, что он не комментировал эту тему в шоу. Артист назвал такие сообщения клеветой.

На днях Харламов разместил видеоролик в соцсети , спровоцировав слухи о помолвке с Ковальчук. Позже он подтвердил в шоу «Кстати», что действительно намерен жениться на ней.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Свадьбы Гарик Харламов Актеры

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