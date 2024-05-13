Наташа Королева получила еще один удар после знака Зеленскому в Кремле

Сначала телевизионщики вырезали из эфира патриотическое выступление Королевой на концерте, посвященном Дню Победы. Ее номер на концерте в Кремле, приуроченному к 50-летию БАМа, также не вошел в телепрограмму.

Фанаты певицы даже подали петицию с требованием объяснить причины исключения ее выступлений из телетрансляций. Появление артистки с георгиевской лентой в Кремле поклонники восприняли как мощный знак протеста президенту Украины Владимиру Зеленскому против запрета этого символа.

«Похоже, что над Наташей издеваются сознательно. Видимо, появился какой-то недоброжелатель», - возмутились фанаты звезды.

Однако о бойкоте в отношении Королевой говорить рано. В ближайшее время артистка вновь вернется на экраны, продолжив свою работу в телевизионном проекте, где будет судить звезд 90-х.

Сама артистка не ожидала , что ее номер вырежут из эфира концерта в честь Дня Победы. Она тщательно готовилась к этому выступлению.