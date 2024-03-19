19 марта 2024, 04:39

Наташа Королева кардинально изменила образ

РИА «Новости»
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На церемонии вручения премии «Виктория» певица Наташа Королева предстала в новом образе. Артистка надела ярко рыжий парик и розовый брючный костюм, об этом написал сайт телеканала «Муз-ТВ».

Парик кардинально изменил внешность певицы. Вместе с яркой сверкающей майкой и костюмом Королева выглядела значительно моложе своих лет.

Публике понравились перемены в образе артистки. Поклонники уверены, что этот эксперимент станет отправной точкой для перемен в гардеробе певицы.

В середине февраля стало известно, что Наташа Королева за границей «подцепила» какую-то загадочную болезнь. Певица навещала родственников в США. Королева не стала комментировать сообщения о своем здоровье.

Мода Одежда Музыка
19 марта 2024, 03:54
Певица Любовь Успенская получила российское гражданство
РИА «Новости»
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Исполнительница русского шансона Любовь Успенская получила российское гражданство. Об этом РИА «Новости» сообщил ее концертный директор Александр Дугин.

«Да, она получила российское гражданство», - подтвердил собеседник агентства.

Успенская - уроженка Киева. Российского гражданства у нее не было, несмотря на длительную концертную деятельность в РФ. У певицы также есть американское гражданство.

В конце февраля Успенская исполнила песню на слова Марии Захаровой. Композиция под названием «Сила моя со мной» прозвучала на концерте в честь 70-летия певицы в «Крокус Сити Холл». По признанию артистки, песня стала гимном всех ее прожитых лет и творчества.

Концерты Песни Россия Киев Любовь Успенская
19 марта 2024, 03:30
Британский таблоид опубликовал свежее видео с Кейт Миддлтон
РИА «Новости»
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Британский таблоид The Sun опубликовал новые кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Авторы журнала утверждают, что это первое видео с ней после операции, которую принцессе сделали в конце прошлого года.

О том, что принцесса перенесла хирургическое вмешательство Кенсингтонский дворец сообщил в середине января. Подробностей не привели, лишь уточнили, что операция была на брюшной полости. Все мероприятия с Миддлтон отложили. Спустя два месяца Кейт опубликовала фото со словами благодарности за поддержку, но читатели быстро выяснили, что оно было отфотошоплено, и принцессе пришлось извиняться.

Накануне, 18 марта, некоторые российские СМИ сообщили о смерти британского монарха Карла III , сославшись на заявление Букингемского дворца. Однако пресс-служба короля позже опровергла эту информацию.

Папарацци засняли Миддлтон во время похода по магазинам вместе со своим мужем, принцем Уильямом. Кейт улыбалась и «выглядела счастливой», добавили журналисты.

Великобритания Видео
19 марта 2024, 01:51
Звезда «Голоса» Спиридонова убежала в слезах со сцены на концерте Рубальской
Global Look Press
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Участница шоу «Голос» Анастасия Спиридонова ушла со сцены на концерте Ларисы Рубальской со слезами на глазах. Подробности исполнительница рассказала изданию mk.ru.

Причиной слез певицы была фонограмма, которую включили на песню «Транзитный пассажир». Композицию на слова Рубальской Спиридонова должна была исполнять вживую. Зрители услышали два голоса. Певица призналась изданию, что ей стало стыдно перед присутствующими.

«Не знаю, как так получилось. Организаторам мы отправляли только фонограмму без голоса, потому что все знают: я всегда выступаю с живым звуком», - посетовала Спиридонова.

В конце февраля Лариса Рубальская заболела бронхитом. Но при этом не перестала ездить на гастроли. Поэтесса призналась, что борется с серьезными осложнениями.

Концерты Шоу Голос Песни
18 марта 2024, 18:15
Лазарев объяснил, почему отказался сделать фото с Волочковой
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Российский певец Сергей Лазарев объяснил, почему не стал фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой на красной дорожке. В «Шоу Воли» на телеканале ТНТ артист рассказал, что был тогда сильно занят.

«Я дал все интервью и уже уходил, и вдруг перед всеми фотографами меня тихо спрашивает Настя: „Можно с тобой сфотографироваться?“ Я сказал: „Настя, прости ради бога, я не сфотографируюсь“», - вспомнил Лазарев.

По его словам, скандал разгорелся на пустом месте. Певец уточнил, что в тот вечер бывшая прима-балерина Большого театра долго была на красной дорожке, но подошла со своей просьбой лишь тогда, когда он собирался на сцену.

В дальнейшем артист сильно удивился, когда увидел публичные комментарии балерины по этому поводу.

Во время «Шоу Воли» музыкант сделал снимок с картонной копией Волочковой.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фото в маленьких кружевных трусиках. Она позировала в нижнем белье на кушетке у косметолога.

Сергей Лазарев Анастасия Волочкова Шоу-бизнес

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