Наталья Орейро уехала из России после съемок в фильме

По данным издания, последние сцены ленты с Орейро снимали в усадьбе Ивановское в Подольске. Примерно на месяц территорию усадьбы огородили и не пускали туда посетителей.

Участники съемочной группы рассказали журналистам, что после теракта 22 марта график работы скорректировали. Продолжительность смен увеличили, а сами съемки завершили раньше срока. Орейро отменила поездки по России и в своих социальных сетях выразила поддержку всем пострадавшим от теракта.

Актриса приехала в Москву 18 марта из Санкт-Петербурга, куда она ранее прибыла из Уругвая. Она исполнила эпизодическую роль в фильме , где на Новый год исполняется желание главного героя. Партнерами артистки по съемочной площадке стали Иван Охлобыстин и Кристина Асмус. Орейро также удалось побывать в Карелии.