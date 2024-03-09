09 марта 2024, 00:24

Натали Портман развелась с супругом после 11 лет брака

Global Look Press
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Голливудская актриса Натали Портман официально развелась со своим супругом Бенджамином Мильпье. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на представителя актрисы.

«Натали Портман в июле прошлого года подала на развод с Бенджамином Мильпье, ее мужем, режиссером и хореографом, с которым они прожили 11 лет», - сообщил журнал.

Официально развод оформили в феврале во Франции, где проживают теперь уже бывшие супруги. У пары есть дети, 12-летний сын и семилетняя дочь. Близкие к Портман источники сообщили, что актриса подала на развод после сообщений об измене мужа.

В январе стало известно, что режиссер Гай Ричи приступил к созданию нового боевика «Источник вечной молодости» при участии актрисы Натали Портман. За сценарий картины отвечает Джеймс Вандербилт.

Дети Громкие разводы Франция Брак
08 марта 2024, 22:59
Анна Асти впервые вышла на сцену в Москве после «голой вечеринки»
РИА «Новости»
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Певица Анна Асти в Международный женский день приняла участие в праздничном концерте на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Информацию с анонсом мероприятия звезда разместила на своем Telegram-канале.

Прозвучали такие композиции, как «Повело», «Космически» и «Царица». На площади перед сценой собрались сотни поклонников поп-дивы. Асти ответила им признанием в любви и поздравила женщин с 8 Марта.

После участия в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» и отмены запланированных на новогодние праздники мероприятий Анна Асти лишилась 13 миллионов рублей. Она провела за рубежом последние два месяца, а после возвращения на родину столкнулась с еще несколькими срывами выступлений. Так, концерты Асти не состоялись в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Праздники Концерты Женщины Россия ВДНХ Москва
08 марта 2024, 22:18
Shaman выступил с новой песней в Можайской женской колонии 8 Марта
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) выступил 8 Марта в Можайской женской исправительно-трудовой колонии № 5. Там он впервые исполнил на сцене новую песню «Мама». Артист сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) выступил 8 Марта в Можайской женской исправительно-трудовой колонии № 5. Там он впервые исполнил на сцене новую песню «Мама». Артист сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Исполнитель отметил, что решил сделать сюрприз представительницам прекрасного пола, не избалованным мужским вниманием.

«Впервые со сцены прозвучала моя новая песня „Мама“, клип на которую всего за сутки собрал уже свыше двух миллионов ваших просмотров», - написал Shaman.

Певец поблагодарил всех женщин в учреждении, в том числе сотрудниц Федеральной службы исполнения наказаний, за горячий прием и аплодисменты. Он также поздравил всех дам с 8 Марта.

Shaman снял клипа на песню «Мама» в детском доме в Тульской области. Композицию на слова Натальи Касимцевой певцу подарил на день рождения Максим Фадеев.

Песни Женщины 8 Марта Shaman
08 марта 2024, 22:04
«Уже пора». Полина Гагарина заявила, что выходит «на пенсию»
РИА «Новости»
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Российская певица Полина Гагарина заявила поклонникам, что ее следующий концерт будет последним, а потом звезда отправится «на пенсию» и поменяет формат выступлений. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», - призналась артистка.

Она отметила, что хочет сделать последний концерт самым запоминающимся для зрителей.

Ранее Полина Гагарина выступила на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве. Концерт посвятили дню рождения Большой кольцевой линии. Вокалистка поздравила пассажиров самой молодой линии метро, 1 марта этого года ей исполнился один год. В течении почти получаса исполнительница пела известные хиты из своего репертуара.

Пенсия Концерты Спектакль Метро
08 марта 2024, 12:25
«Станет меньше звезд». Киркоров спрогнозировал будущее шоу-бизнеса в России
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После перерыва, длившегося два месяца, певец Филипп Киркоров возобновил творческую деятельность. Он принял участие в проекте «Звезды», во время съемок которого заявил, что в стране станет меньше артистов, сообщила Teleprogramma.pro.

«Скоро на проекте, как и в стране, станет меньше звезд», - произнес Киркоров со сцены.

В новом проекте артист сыграл самого себя. Он читал стихи Александра Пушкина под мотив своих песен, а также с иронией рассказывал о случаях из своей жизни.

Затем Киркоров пожелал остаться на сцене в одиночестве. Достав бутерброд, он признался, что сильно проголодался. После этого съемки продолжились.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Госдуму с инициативой оштрафовать некоторых артистов , включая Филиппа Киркорова, на пять миллионов рублей за то, что они используют фонограмму. Активист потребовал установить правила, которые обяжут организаторов писать на афишах и билетах, что артист выступает не вживую.

Филипп Киркоров Телевидение Шоу-бизнес

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