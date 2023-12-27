Настя Ивлеева задолжала налоговой более 130 миллионов рублей

По данным авторов статьи, изначально долг звезды «Орла и решки» по налогам за три года работы составлял более 150 миллионов рублей. Из них знаменитость выплатила лишь 13 миллионов. Поскольку остальную сумму Ивлеева до сих пор не перечислила, началась налоговая проверка.

В ФНС также допустили, что блогер использовала дробление бизнеса. Предполагается, что телеведущая оказывала одни и те же услуги по упрощенной системе налогообложения в статусе ИП и через ООО «Ивлеева Продакшн». Так знаменитость могла исключить увеличение дохода каждой из организаций и не переходить на системы налогообложения с повышенной ставкой.

Авторы Mash указали, что по юридическим адресам фирм Ивлеевой начались обыски. Общая выручка со всех реклам, бизнесов и курсов блогера за 2022 год могла составить около 600 миллионов рублей.

Настя Ивлеева подверглась массовой критике после скандальной вечеринки , которую она организовала в столичном клубе «Мутабор». После этого мероприятия продюсер «Бригады» и каскадер Александр Иншаков решил взыскать с телеведущей один миллиард рублей. Знаменитость уже принесла публичные извинения за вечеринку.