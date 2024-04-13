13 апреля 2024, 19:55

Настя Ивлеева осталась с долгами из-за неоткрывшегося бара

РИА «Новости»
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Попытка блогера Насти Ивлеевой попасть в ресторанный бизнес закончилась провалом и оставила начинающую предпринимательницу с крупным долгом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы напомнили, что Ивлеева в 2021 году создала фирму «Капельница групп», чтобы открыть бар. Блогер взяла кредит в банке и арендовала помещение у ООО «Депо». Но бизнес в результате не взлетел, и заведение на свет так и не появилось.

Вместо этого к Ивлеевой стали приходить иски. Первый - от бывшего управляющего ее продакшн-компании Александра Мокрова на 15,8 миллиона рублей за невыполнение обязательств по займу. Вслед за ним с требованием выплатить за аренду 7,1 миллиона рублей выступила фирма «Депо».

К этому времени Ивлеева уже закрыла «Капельницу групп», на которую все оформляла. Но теперь истцы подали иск о привлечении блогера и ее бывшего партнера Дмитрия Аникина к субсидиарной ответственности на сумму более 23 миллионов рублей. Такие требования предъявляют, когда основной ответчик по каким-либо основаниям не может погасить долг.

В конце апреля этого года блогер Настя Ивлеева окончательно поняла, что ресторанный бизнес у нее не идет, и избавилась от доли в 20% в компании «Блеск», владеющей баром Nudles в Столешниковом переулке Москвы. Единственным хозяином заведения остался бизнес-партнер блогера, новосибирский ресторатор Александр Пичугин, которого его же подчиненные потребовали объявить банкротом за незаконный вывод денег.

Долги Блогеры Бизнес Деньги Анастасия Ивлеева
13 апреля 2024, 15:09
Куклачева переведут в обычную палату после операции на сердце
РИА «Новости»
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Народный артист России Юрий Куклачев с воскресенья перейдет в обычную палату после операции на сердце. Об этом «Известиям» сообщил его сын Дмитрий.

«Буквально полчаса назад разговаривал с отцом, он дал мне указания, как поменять все в программе, чтоб шоу продолжалось. Таким образом, мы не перенесем шоу, мы его адаптируем, поэтому с нетерпением ждем всех гостей», - отметил он.

Сын актера добавил, что все заработанные на ближайших шоу средства семья Куклачева направит в поддержку пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

Утром 13 апреля стало известно, что Куклачев перенес успешную операцию на сердце , которая длилась три часа. Дрессировщик Эдгард Запашный уточнял, что 75-летнему артисту диагностировали обширный инфаркт.

С 1990 года Куклачев занимает пост художественного руководителя Театра кошек в Москве.

Россия Актеры
13 апреля 2024, 09:28
Юрий Куклачев успешно перенес операцию на сердце
РИА «Новости»
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Народный артист РСФСР Юрий Куклачев успешно перенес операцию на сердце. Об этом «360» рассказал его сын Дмитрий.

«Операция прошла успешно, сейчас отец находится в стационаре в стабильно тяжелом состоянии. Его жизни пока ничто не угрожает. Врачи сделали все, что смогли, спасибо большое им всем», - сказал он.

Дрессировщик Эдгард Запашный в Telegram-канале также подтвердил факт перенесенной Куклачевым операции.

«Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт!» - написал он.

О госпитализации Куклачева стало известно в пятницу , он находился на юбилейном концерте в «Вегас Холле».

Врачи
13 апреля 2024, 05:36
У скончавшегося Роберто Кавалли остался маленький сын
Freepik
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Итальянский дизайнер Роберто Кавалли, скончавшийся в возрасте 83 лет, оставил после себя шестерых детей, в том числе годовалого сына Джорджио от шведской модели Сандры Бергман Нилльсон. Об этом сообщила La Repubblica.

С матерью ребенка Кавалли жил в гражданском браке. Мальчика назвали в честь отца модельера, убитого солдатами вермахта во время резни в Каврилье.

Вместе с Нильссон модельер прожил 10 лет. Она находилась рядом с ним в последние часы его жизни.

Коллеги покойного кутюрье уже выразили соболезнования его семье.

«Дорогой Роберто, ты, возможно, больше не будешь физически здесь с нами, но я знаю, что всегда буду чувствовать твой дух со мной», - заявил его креативный директор Фаусто Пуглиси.

Генеральный директор Roberto Cavalli Серхио Аззолари также выразил соболезнования, отметив, что наследие модельера «остается постоянным источником вдохновения».

Ранее сообщили, что модельер Кавалли долго болел перед смертью , но без подробностей.

Мода Италия Смертность Модели Дети
13 апреля 2024, 03:04
Умерла жена Фрэнсиса Копполы
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Жена автора культовой трилогии «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы Элинор умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Режиссер ушла из жизни 12 апреля. Она умерла в окружении близких у себя дома в Резерфорде. Причины смерти Копполы не назывались.

Американка получила широкую известность после создания документального фильма о процессе съемок драмы «Апокалипсис сегодня» (Apocalypse Now, 1979) ее мужем. За работу над картиной Элинор получила премию «Эмми». В браке с Копполой она родила трех детей.

В 2022 году журнал Variety составил список 100 лучших фильмов за всю историю кинематографа. В тройке лидеров оказался «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы.

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