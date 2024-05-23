Настя Ивлеева кардинально сменила имидж

«Была Настюшка опасность. Стала Анастасия бухгалтер», - прокомментировал один из пользователей.

Этот пост стал первым после того, как блогер удалила все свои публикации в Instagram*. Она почистила оба аккаунта, на которые подписаны в общей сложности больше 25 миллионов человек. Позже она призналась, что удалила записи из-за страха.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена Под своей фотографией она не оставила подписи, но фанаты не скупились на сообщения. Всего за час после публикации пост собрал тысячу комментариев.

Некоторые подписчики выразили восторг по поводу новой прически Ивлеевой и признались, что скучали по ее публикациям, а другие критиковали изменения в образе звезды.