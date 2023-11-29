«Настроение хорошее». Сын Боярского рассказал о самочувствии отца после инфаркта

Накануне он сообщил, что его отец перенес инфаркт. Но чувствовал себя Боярский-старший неплохо и находился в обычной палате.

«Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей», - рассказал сын артиста 29 ноября.

PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова также подтвердила «360», что артиста госпитализировали с инфарктом. Она сообщала, что Боярский находится в стабильном состоянии.

При этом супруга актера Лариса Луппиан заявила, он находится в больнице на плановом лечении и никакого инфаркта не было. Сведения о том, что артиста доставили в Мариинскую больницу, не подтвердились.