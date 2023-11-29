29 ноября 2023, 13:15

«Настроение хорошее». Сын Боярского рассказал о самочувствии отца после инфаркта

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Состояние известного актера и музыканта Михаила Боярского стабильное. Об этом РИА «Новости» рассказал сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Накануне он сообщил, что его отец перенес инфаркт. Но чувствовал себя Боярский-старший неплохо и находился в обычной палате.

«Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей», - рассказал сын артиста 29 ноября.

PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова также подтвердила «360», что артиста госпитализировали с инфарктом. Она сообщала, что Боярский находится в стабильном состоянии.

При этом супруга актера Лариса Луппиан заявила, он находится в больнице на плановом лечении и никакого инфаркта не было. Сведения о том, что артиста доставили в Мариинскую больницу, не подтвердились.

Больницы Болезни Михаил Боярский
29 ноября 2023, 05:33
«Настроена на Россию». Гитарист Пугачевой высказался о возвращении Примадонны на эстраду
РИА «Новости»
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Алла Пугачева планирует после Нового года приехать на пару дней в Россию. И в этом нет ничего удивительного, считает гитарист Примадонны Александр Левшин, ведь ее жизнь «настроена на Россию». Об этом написало издание «Московский комсомолец».

«Я не знаю, вернется она насовсем или не вернется. <…> Но обо всем, что она придумает, мы обязательно узнаем. Вся ее жизнь настроена на нашу страну Россию, на наш язык и наш народ», - заявил Левшин.

Гитарист сообщил, что Пугачева приезжала в Россию, чтобы решить текущие творческие и юридические вопросы. Левшин напомнил, что как гражданка России Пугачева имеет право перемещаться по миру. На студии в Твери, куда Примадонна заезжала во время визита на родину, записано много песен, в том числе хит «Позови меня с собой».

Пугачева записала новые песни во время приезда в Россию. Поклонники певицы не смогут услышать новые песни, так как они предназначены только для ее близкого круга.

Алла Пугачева
29 ноября 2023, 04:06
«Свахи не нужны». Киркоров упал на колени и сделал предложение спутнице
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров предложил музыкальному продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Певец вместе с Татьяной Тур пришел в кинотеатр на премьеру российской комедии «Теща». Главные роли в фильме сыграли актеры Гарик Харламов и Лариса Гузеева. Когда журналисты подошли к вокалисту, то спросили, обращался ли тот к услугам главной свахи России. На это Киркоров ответил отрицательно.

«Мне никакие свахи не нужны! У меня и так все нормально», - заявил артист, подтолкнув к себе спутницу.

Вокалист обратился к Татьяне и предложил пожениться. Женщина ответила улыбкой. Потом певец увидел Гузееву за кулисами и встал перед звездой на колени, тем самым выразив свое почтение.

Ранее Киркоров заявил, что регулярно занимается спортом. По его словам, фитнес и физические упражнения помогают скорректировать фигуру. Все тренировки артист проводит под надзором фитнес-тренеров.

Фильмы
28 ноября 2023, 23:28
Тарасова рассказала о слезах Медведевой по вине Милохина
РИА «Новости»
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Уход блогера Дани Милохина с «Ледникового периода» стал ударом для российской фигуристки и серебряной призерки Олимпиады Евгении Медведевой. Об этом сообщила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с Sport24.

«Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина. Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него. И это прекрасно, что Жене все равно на такого человека!» - рассказала она.

Милохин покинул шоу в октябре прошлого года. Свое решение 21-летний блогер объяснил усталостью.

Ранее Евгения Медведева подтвердила, что состоит в отношениях с коллегой Дмитрием Чигиревым. Парня уже несколько раз замечали в обществе спортсменки. Звезда опубликовала ролик из отпуска на Мальдивах. Там видно, что девушка романтично обнимает молодого человека. В нем поклонники сразу признали Чигирева.

В апреле этого года она заявила о решении завершить спортивную карьеру. Медведева объяснила, что у нее появились проблемы со спиной.

Фигурное катание Ток-шоу
28 ноября 2023, 19:48
«Состояние стабильное». PR-менеджер Боярского подтвердила его госпитализацию
РИА «Новости»
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Народного артиста РСФСР, певца Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом. Эту информацию «360» подтвердила PR-менеджер актера Надежда Дуванова.

«Состояние стабильное, все хорошо», - подчеркнула она.

Дуванова также подтвердила, что сейчас Боярский находится в медицинском учреждении. Других подробностей PR-менеджер артиста не привела.

Сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский также сообщил РИА «Новости» , что его отец перенес инфаркт. По его словам, сейчас музыкант находится в обычной палате и чувствует себя неплохо.

Супруга Боярского Лариса Луппиан заявила, что артист находится в больнице на плановом лечении , и никакого инфаркта нет. Знаменитость якобы находится в Мариинской больнице, но там эти сведения не подтвердили.

Больницы Болезни Актеры Михаил Боярский

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