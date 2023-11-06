06 ноября 2023, 23:30

«Настоящий патриот». Матвиенко оценила выступление Shaman

РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), выступавший на выставке-форуме «Россия» в Москве, является очень талантливым артистом. О творчестве молодого музыканта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась на форуме «Знание. Первые». Цитату привели «Известия».

«Особая атмосфера, которая была в многотысячной аудитории молодежи, которая вместе с ним так искренне и честно пела песни о России, гимн России. Вот будущее за такими артистами, не за теми, которые предали свою Родину в самые трудные для нее моменты», - сказала она.

По словам политика, артист пишет наполненные любовью к России песни. Выступление артиста в День народного единства Матвиенко назвала потрясающим. Shaman - настоящий патриот и будущее страны за такими, как он, и «это не комплимент, а факт», добавила спикер Совфеда.

Исполнитель Shaman и хор из 1,3 тысячи участников движения детей и молодежи «Движение первых» спели гимн страны на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), выступавший на выставке-форуме «Россия» в Москве, является очень талантливым артистом. О творчестве молодого музыканта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась на форуме «Знание. Первые». Цитату привели «Известия».

Выставки Песни Валентина Матвиенко Выставка-форум «Россия»
06 ноября 2023, 22:51
Умерла народная артистка Киргизии Зинаида Петренко
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Народная артистка Киргизии и Зинаида Петренко умерла в возрасте 72 лет. Об этом сообщила пресс-служба Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, где актриса прослужила более 50 лет.

На сцене она блистала в десятках созданных ею образах в спектаклях «Господа Головлевы», «Фома Гордеев», «Золушка», «Мещанин во дворянстве», «Егор Булычов и другие», «Король Лир», «Женитьба Бальзаминова».

Уроженка Уфы Зинаида Петренко приехала в Киргизию в 1975 году и всю свою жизнь отдала служению театру, выступая в качестве актрисы, режиссера и обучая молодых коллег. Она много гастролировала по всему миру, поэтому ее хорошо знали не только в республике. За вклад в развитие национального театра Зинаиде Петренко присвоили звание Народной артистки Республики Кыргызстан.

В последний раз актриса выходила на сцену в конце прошлой недели, 4 ноября. Она приняла участие в благотворительном показе спектакля «Женитьба Бальзаминова».

Весь творческий коллектив выразил глубокое соболезнования родным и близким Зинаиды Петренко, а также поклонникам всем ее таланта.

Церемония прощания с народной артисткой Киргизии пройдет в Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова в среду, 8 ноября.

Киргизия Актеры
06 ноября 2023, 15:59
Певцу Xolidayboy вручили повестку в аэропорту после жалобы Мизулиной
«ВКонтакте»
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Выступающий под псевдонимом Xolidayboy тиктокер и певец Иван Минеев во время гастрольного тура получил повестку в армию. Сотрудники военкомата поймали артиста в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы напомнили, что перед этим с жалобой на Xolidayboy в силовые структуры обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она подчеркивала, что родившийся в Севастополе артист публиковал ролики, в которых называл себя украинцем. По ее словам, все концерты певца необходимо отменить.

Продюсер Xolidayboy Ульяна Почеко в беседе с журналистами пригрозила Мизулиной отдельной жалобой. Она подчеркнула, что все ролики ее подопечный записывал и выкладывал еще до начала специальной военной операции. Поэтому никакой проукраинской позиции у него нет.

«Мы сделаем все возможное, чтобы наказать Екатерину и ей подобных за распространение ложной информации», - заявила Почеко.

До жалобы на Xolidayboy Екатерина Мизулина напугала призывом на срочную службу вернувшегося в Россию тиктокера Даню Милохина. Блогер успел пробыть в Москве около суток, после чего покинул страну первым же рейсом. В беседе с журналистами Милохин подчеркнул, что причиной стало сообщение Мизулиной с требованием призвать его в армию.

Блогеры Музыка Армия TikTok
06 ноября 2023, 14:59
«Потерял сознание». Госпитализацию актера Соломина подтвердили в Малом театре
РИА «Новости»
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Народного артиста Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. Однако подтвержденного диагноза пока что нет, заявила «360» директор Малого театра Тамара Михайлова.

По ее словам, актера увезли в больницу днем 6 ноября - около 13:30.

«Госпитализировали час назад. Он потерял сознание», - уточнила Михайлова.

Директор Малого театра подчеркнула, что не располагает информацией о диагнозе Соломина Источник «360» уточнил, что артиста положили в Боткинскую больницу. Он добавил, что врачи определили у Соломина инсульт.

Ранее пресс-секретарь актера опроверг новость о его госпитализации, заявив, что актер якобы просто ушел на отдых.

Информация об ухудшении здоровья артиста появились в Telegram-канале Mash. В публикации указали, что Соломин находится в тяжелом состоянии после падения в обморок во время прогулки. Очевидцы произошедшего с разу же вызвали скорую помощь, которая доставила режиссера в больницу.

Больницы Актеры Москва 2023
06 ноября 2023, 05:56
Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов рассказал, почему ему не нравится современное кино
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Советский актер Александр Михайлов, сыгравший главную роль в фильме «Любовь и голуби», назвал современное кино неинтересным для себя из-за специфичной тематики. Свое мнение артист высказал сайту kp.ru.

«Сейчас в фильмах слишком часто в основе лежит конфликт между бандюганами и полицейскими. Мне это неинтересно. В таких фильмах нет ни человеческих переживаний, ни характеров. Нет, не мое это», - сказал он.

Также Михайлов признался, что после выхода фильма «Любовь и голуби» ему надолго хватило народной любви, поэтому он мог не сниматься в других проектах, ведь люди и так его замечали. По словам артиста, везде, где он бывал, поклонники узнавали кумира и говорили «Людк, а Людк!».

Ранее актриса и модель Лада Сизоненко рассказала, почему ушла из кино после выхода кинолетны «Любовь и голуби». Она отметила, что решила посвятить себя модельной карьере, а в кино оказалась по счастливой случайности.

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