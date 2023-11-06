«Настоящий патриот». Матвиенко оценила выступление Shaman

«Особая атмосфера, которая была в многотысячной аудитории молодежи, которая вместе с ним так искренне и честно пела песни о России, гимн России. Вот будущее за такими артистами, не за теми, которые предали свою Родину в самые трудные для нее моменты», - сказала она.

По словам политика, артист пишет наполненные любовью к России песни. Выступление артиста в День народного единства Матвиенко назвала потрясающим. Shaman - настоящий патриот и будущее страны за такими, как он, и «это не комплимент, а факт», добавила спикер Совфеда.

Исполнитель Shaman и хор из 1,3 тысячи участников движения детей и молодежи «Движение первых» спели гимн страны на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), выступавший на выставке-форуме «Россия» в Москве, является очень талантливым артистом. О творчестве молодого музыканта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась на форуме «Знание. Первые». Цитату привели «Известия».