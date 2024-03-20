«Настоящий „нежный“ мужчина». Жена Брюса Уиллиса публично призналась ему в любви

«Мы так же обожаем его, как и вы. А вот то, чего вы не знаете, но, возможно, могли бы представить - это то, что его объятья - самое безопасное место в этом огромном мире. Он настоящий „нежный“ мужчина, способный любить. Я вижу его истинную суть и могу сказать, что [его] чувства всегда искренни», - написала она.

На опубликованной архивной фотографии актер держит одну из своих дочерей. Он нежно обнял ребенка, закрыв от умиления глаза.

Поклонники также поздравили кумира и пожелали ему здоровья.

Больше года назад у звезды Голливуда Брюса Уиллиса выявили прогрессирующую деменцию. О заболевании актера сообщила его семья в соцсетях. А на днях 30-летней дочери Уиллиса Таллуле медики диагностировали аутизм. Девушка призналась, что эта новость изменила ее жизнь.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.