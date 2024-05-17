17 мая 2024, 18:12

Настасья Самбурская выложила откровенное фото в полупрозрачном платье

РИА «Новости»
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Актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенной позе в полупрозрачном белом платье с корсетом. Она выложила снимок в своих социальных сетях.

Известная по роли в сериале «Универ» артистка надела черный бюстгальтер, который было видно из-под платья без бретелей. Корсет подчеркнул фигуру звезды.

Образ дополнили прическа в ретро-стиле и макияж с темной помадой и черными стрелками.

Ранее жена шеф-повара Ивлева опубликовала фото в откровенном топе без бюстгальтера. Снимок она сделала во время совместного отпуска пары на Мальдивах.

Актриса Элизабет Херли также обнажила грудь для фотосессии в журнале. Стилист выбрал для съемок прическу с эффектом растрепанных волос и нюдовый макияж.

Фото Сериалы Кино Настасья Самбурская
17 мая 2024, 18:19
Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером
Global Look Press
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Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни стал первым в истории Великобритании музыкантом с состоянием в миллиард фунтов стерлингов. Он занял 165 место в рейтинге самых богатых жителей Соединенного Королевства, сообщила газета The Sunday Times.

По данным издания, в 2023 году состояние Маккартни составляло 50 миллионов фунтов стерлингов. Заработать миллиард фунтов стерлингов музыканту помогли начисления за авторские права, доходы от гастрольного турне Got Back, в котором он отыграл 35 концертов, а также успех кавера на песню 1968 года Blackbird в исполнении американской певицы Бейонсе.

Несмотря на то, что группа The Beatles распалась 50 лет назад, коллектив остается самым продаваемым в истории. Экс-участники и наследники «Великолепной четверки» каждый год получают миллионную прибыль от компании Apple Corps.

Ранее американская певица Тейлор Свифт присоединилась к списку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Ее состояние превысило миллиард долларов.

Великобритания Музыка
17 мая 2024, 17:57
Анджелину Джоли заподозрили в романе со звездой «Мастера и Маргариты» Аугустом Дилем
Global Look Press
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Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили в компании немецкого артиста, а также звезды российского фильма «Мастер и Маргарита» Аугуста Диля. Пару заподозрили в романе, сообщил сайт The Bild.

По данным издания, Джоли и Диля застали в индийском ресторане Mr. Chai Wala в Берлине за ужином. После трапезы актеры пошли гулять по столичным улицам.

Журналисты напомнили, что знакомство Джоли и Диля произошло в 2008 году на съемочной площадке фильма режиссера Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

Тогда немецкий актер исполнил роль офицера СС. Джоли, будучи замужем за актером Брэдом Питтом, сыгравшего лейтенанта Альдо Рейна, приезжала навестить супруга.

Спустя два года Джоли и Диль сыграли семейную пару в киноленте «Солт». Кроме дружбы, актеров объединяет общий интерес к творчеству поэта Райнера Марии Рильк.

Осенью 2016 года Джоли разорвала отношения с Питтом. Развод с супругом принес актрисе 100 миллионов долларов.

Актеры Анджелина Джоли
17 мая 2024, 17:15
«Без стыда и совести»: Поплавская — о возвращении в эфир участников «голой» вечеринки
Global Look Press
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Возвращение на федеральные телеканалы артистов, которые развлекались на скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой, недопустимо. Таким мнением поделилась с радиостанции «КП-Самара» актриса и телеведущая Яна Поплавская.

Во время интервью затронули тему о бойкотировании в Соединенных Штатах артистов, которые предпочли не высказывать собственную позицию по глобальным вопросам. В частности, тех, кто не комментирует конфликт Израиля и Палестины. Отвечая на вопрос, прошла ли в России аналогичная волна бойкотов, Поплавская ответила отрицательно.

«Ничего она не прошла. Посмотрите, что происходило после скандальной вечеринки. Как можно без стыда и совести нагладить лацканы и появиться на экранах федеральных каналов? Я говорю про чудовище в перьях и рекламу одного из сотовых операторов», - заявила она.

Недавно Поплавская в своем блоге обрушилась с критикой на шоу «Звезды» на НТВ , в котором участвуют певец Филипп Киркоров и шоумен Александр Ревва. После ее резкого высказывания с эфира сняли очередной выпуск программы.

Концерты Актеры Телевидение Шоу-бизнес
17 мая 2024, 17:11
Аня Тейлор-Джой поразила фанатов эффектным мини в стиле «Великого Гэтсби»
Global Look Press
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Актриса Аня Тейлор-Джой появилась на вечеринке Dior в Каннах в образе в стиле 1920-х. Она примерила на себя черное мини в стиле «Великого Гэтсби». Об этом сообщило издание Daily Mail.

Вечеринка была посвящена премьере фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Издание уточнило, что актрису встретили шестиминутными овациями.

Тейлор-Джой надела короткое черное платье и длинные черные перчатки, а также босоножки на высоких каблуках. Образ дополняли бриллиантовые серьги и колье. Она сделала типичный для того времени макияж - ярко-красные губы и черные стрелки.

К появлению в Каннах подготовилась и российская звезда Виктория Боня. Ведущая стала пепельной блондинкой и похвасталась новым имиджем перед поклонниками. У фанатов образ блогера вызвал восторг. Они сравнили ее с актрисой Анджелиной Джоли и моделью Аленой Шишковой.

Кино Фильмы Премьеры Актеры Шоу-бизнес

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