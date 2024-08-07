07 августа 2024, 18:40

Настасья Самбурская раскрыла подробности нового романа

Global Look Press
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Актриса Настасья Самбурская рассказала о том, как познакомилась со своим возлюбленным. Подробностями романа она поделилась с порталом Леди Mail.ru.

Актриса уточнила, что не хотела бы сильно распространяться насчет своей личной жизни.

«Буду краткой: познакомились в самолете и поняли, что летим в одну сторону», - сказала она.

Самбурская скрывает отношения, но около двух месяцев назад она поделилась фото с мужчиной. Она добавила, что недавно вернулась из совместного отпуска с любимым.

«Я абсолютная нерпа. Могу лежать круглосуточно на камне у воды, под солнцем - и все. Походы по горам и по долам - это не мое, потому что я и так устаю на работе, мне нужен релакс», - поделилась актриса.

Недавно Самбурская оказалась на больничной койке. Она рассказала поклонникам, что ее здоровье подкосили переработки.

Отношения Актеры Настасья Самбурская Шоу-бизнес
07 августа 2024, 18:11
Принц Уильям впервые за долгое время встретится с младшим братом Гарри
Global Look Press
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Поссорившимся британским принцам Гарри и Уильяму вопреки их желанию придется все же встретиться лицом к лицу. Братья посетят церемонию прощания с их недавно скончавшимся дядей Робертом Феллоузом, сообщили журналисты In Touch.

По данным издания, представитель герцога Сассекского пока не уточнил, приедет ли он на похороны, но ожидается, что братья должны воссоединиться после долгой разлуки и напряженных отношений.

Авторы статьи напомнили, что в начале лета инсайдер сообщал о невозможности мира между принцами. Уильям слишком обижен на родственника за содержимое его мемуаров. Гарри старается не показывать вида, но сильно переживает, что стал изгоем для всей британской родни.

Однако весной Гарри возобновил общение с больной раком Кейт Миддлтон. Принцесса высоко оценила его поддержку, поскольку они всегда хорошо относились друг к другу.

Принц Гарри Королевская семья Британии Принц Уильям
07 августа 2024, 17:37
Молодая возлюбленная Аль Пачино впервые вышла на публику с их сыном
Global Look Press
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Возлюбленная 84-летнего актера Аль Пачино 30-летняя Нур Алфалла впервые показала лицо их сына. Фотографии гуляющей по Лос-Анджелесу девушки с ребенком опубликовали журналисты Daily Mail.

На опубликованных кадрах главы семейства рядом не было. Алфалла держала сына на руках около детской коляски. На ней были надеты черная майка и такого же цвета спортивные штаны, а на ногах - удобные кроссовки. Волосы она оставила распущенными, а лицо спрятала за солнцезащитными очками. Для ребенка мать выбрала светлую одежду - белую футболку и голубые шорты.

Сыну голливудского актера чуть больше года. Это четвертый ребенок Пачино. У него также есть трое взрослых детей от разных женщин, ни на одной из которых он не был женат.

Прошлой осенью Альфалла разорвала отношения с Пачино и вернулась к бывшему возлюбленному 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюену. Они расстались в 2020 году.

Дети Голливуд Актеры
07 августа 2024, 17:08
«Так должна выглядеть женщина после 40 лет». Юлия Высоцкая выложила фото в коротких шортах
Global Look Press
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Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая сделала серию фотографий в коротких шортах и свободной футболке. Снимки из парка она выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Посидим… Помолчим… Не нужны слова», - подписала публикацию актриса.

Высоцкая активно занимается спортом, следит за лицом и фигурой. Ее поклонники восхитились красотой актрисы в комментариях.

«Вот так должна выглядеть женщина после 40 лет, браво!», «Какая вы настоящая и прекрасная», «Шикарная женщина!» - написали они.

Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поразила поклонников фото в купальнике. Она вместе с детьми проводит летний отдых в Сочи.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Отдых Женщины Красота Юлия Высоцкая
07 августа 2024, 15:37
Концерт экс-участника «Агаты Кристи» Глеба Самойлова отменили в Екатеринбурге
Global Look Press
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В Екатеринбурге отменили концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. До этого активисты «Русской общины» пытались сорвать выступление из-за политических высказываний певца, сообщил организатор журналистам Ura.ru.

«Выступление отменили, а билеты с продажи сняли, хотя их и оставалось немного», - уточнил собеседник издания.

Концерт приурочили ко дню рождения Самойлова и планировали провести 9 августа на площадке клуба «Фабрика».

За несколько дней до выступления общественники из «Русской общины» обратились в полицию с требованием запретить музыкальное мероприятие. По словам активистов, песни «Моряк» и «Опиум для никого» пропагандируют наркотики.

В группе во «ВКонтакте» Самойлова разместили объявление о переносе концерта с 9 августа на 4 января 2025 года. Авторы поста указали, что дату выступления изменили «по независящим от группы и организатора причинам».

Недавно Самойлов шокировал красноярцев своим пьяным выступлением. Он едва держался на ногах во время концерта на фестивале «Небофест».

Концерты Песни Екатеринбург Шоу-бизнес

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