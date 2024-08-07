Настасья Самбурская раскрыла подробности нового романа

Актриса уточнила, что не хотела бы сильно распространяться насчет своей личной жизни.

«Буду краткой: познакомились в самолете и поняли, что летим в одну сторону», - сказала она.

Самбурская скрывает отношения, но около двух месяцев назад она поделилась фото с мужчиной. Она добавила, что недавно вернулась из совместного отпуска с любимым.

«Я абсолютная нерпа. Могу лежать круглосуточно на камне у воды, под солнцем - и все. Походы по горам и по долам - это не мое, потому что я и так устаю на работе, мне нужен релакс», - поделилась актриса.

Недавно Самбурская оказалась на больничной койке. Она рассказала поклонникам, что ее здоровье подкосили переработки.