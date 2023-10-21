Наследники не поделили квартиру дяди Михаила Ефремова

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Алексей Громов рассказал журналистам телеканала, что его семья на протяжении 20 лет ухаживала за Александром Покровским, дядей актера Михаила Ефремова. В благодарность за это актер пообещал, что после смерти родственника Громов получит его трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте.

После смерти Покровского в права наследования вступил Михаил Ефремов. И теперь, по словам Громова, актер не спешит исполнять обещание.

«Мы их стали раздражать. А в августе этого года они заявили нам, что вот есть у вас половина квартиры, ну и все, на этом хватит», - заявил Громов.

Мужчина опасается, что семья Ефремова подселит к ним неизвестных людей.

Ранее стало известно о завещании, по которому Александр Покровский оставил все свое состояние семье Сергея Захарова , погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова. Согласно документу, все деньги Покровского должны перейти семье жертвы, а квартира на Тверской улице в Москве - Министерству культуры России или столичному правительству. Это завещание якобы было написано Покровским за два месяца до смерти. Юристы пока не подтвердили подлинность документа.