Наследники не поделили квартиру дяди Михаила Ефремова
Квартира Александра Покровского, дяди актера Михаила Ефремова, стала предметом спора. На нее претендует Алексей Громов, который 20 лет ухаживал за хозяином жилища. Но родственники Покровского имеют другие виды на недвижимость, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Алексей Громов рассказал журналистам телеканала, что его семья на протяжении 20 лет ухаживала за Александром Покровским, дядей актера Михаила Ефремова. В благодарность за это актер пообещал, что после смерти родственника Громов получит его трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте.
После смерти Покровского в права наследования вступил Михаил Ефремов. И теперь, по словам Громова, актер не спешит исполнять обещание.
«Мы их стали раздражать. А в августе этого года они заявили нам, что вот есть у вас половина квартиры, ну и все, на этом хватит», - заявил Громов.
Мужчина опасается, что семья Ефремова подселит к ним неизвестных людей.
Ранее стало известно о завещании, по которому Александр Покровский оставил все свое состояние семье Сергея Захарова , погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова. Согласно документу, все деньги Покровского должны перейти семье жертвы, а квартира на Тверской улице в Москве - Министерству культуры России или столичному правительству. Это завещание якобы было написано Покровским за два месяца до смерти. Юристы пока не подтвердили подлинность документа.