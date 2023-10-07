Нашли опухоль. Лидер «Морального кодекса» Мазаев объяснил, почему не выступит на концерте памяти Шатунова
Музыкант Сергей Мазаев не сможет выступить на концерте памяти Юрия Шатунова из-за проблем со здоровьем. У артиста нашли опухоль. Об этом Мазаев рассказал в беседе с «Абзацем».
Новообразование оказалось доброкачественным, отметил музыкант. Вскоре ему проведут операцию по удалению полипов.
«У меня проблемы со здоровьем», - сообщил Мазаев.
Из-за болезни музыкант не сможет принять участие в концерте, посвященном 50-летию экс-солиста «Ласкового мая». Мероприятие запланировано на 17 октября в Crocus City Hall в Московской области.
Мазаев не первый раз говорит о проблемах со здоровьем. В 2018 году он сообщил, что лечился от алкогольной зависимости. Тогда же артист пожаловался на артроз.
Экс-участник «Ласкового мая» Андрей Гуров ранее объяснил, почему не пришел на открытие памятника Шатунову на Троекуровском кладбище. По словам музыканта, он хочет, чтобы в его памяти Шатунов остался живым.