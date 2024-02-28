«Нас тоже крышевали». Певец Жуков рассказал о работе с бандитами в 90-е

Музыкант напомнил, что «Руки вверх!» не участвовала в скандалах, поэтому многие считают ее достаточно доброй и душевной группой. Оказалась, что за этим коллективом пристально следили авторитеты в лихие 90-е.

«Мы начали в 1996-1997 годах, времена были страшные, и это накладывало свой отпечаток на творчество группы. Мы тоже работали под крышей, нас крышевали, были разборки, но об этом никто никогда не говорил. Может быть, пришло время приоткрыть завесу тайну», - заявил Жуков.

Артист уточнил, что фильм о «Руки вверх!», который должен выйти в октябре, покажет историю становления. Зрители увидят пройдут 27-летний путь существования коллектива и увидят в том числе тяжелые голодные годы после распада СССР, которые пережили молодые ребята.

Ранее Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. Супруга музыканта Регина Бурд родила ему сына.