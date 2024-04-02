02 апреля 2024, 14:27

«Нас нигде не ждут». Пригожин объяснил, почему они с Валерией не уехали из России

РИА «Новости»
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Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему они с певицей Валерией не уехали из России. Он рассказал об этом в интервью изданию «Московский комсомолец».

На вопрос журналистов Пригожин рассказал, что никогда не задумывался об отъезде из России.

«Я, конечно, люблю путешествовать, смотреть на мир, самое мое большое хобби - это путешествие. Но уехать из дома… Кому мы там нужны? Нас нигде не ждут», - считает Иосиф.

Он поделился, что чувствует себя нужным на Родине, где приносит людям пользу и где живут его близкие. К тому же, он не представляет себе, как бы смог заново построить успешную карьеру где-то за рубежом.

«Каждый человек, который прожил много лет в стране и добился успеха, не может взять и за один день изменить свою жизнь в другой стране», - сказал продюсер.

По его словам, уехавшие из страны шоумены обречены на гастроли для русскоговорящей публики, но очаровать иностранцев им не удастся.

Он отметил, что отъезд многих звезд отечественной эстрады из страны не стал для него сюрпризом.

«Когда я бился и пытался делать какие-то мероприятия, я говорил, что в случае чего вот эти люди хлопнут дверью. Собственно говоря, так и случилось. Потому что они хотели здесь получать от жизни все и ничего взамен не давать», - посетовал продюсер.

По-настоящему удивила Пригожина только трансформация Аллы Пугачевой. Он поражен тому, как поп-королева стала высказываться о тех, кто остался в России. По его словам. раньше примадонна была «главной решалой» российского шоу-бизнеса.

Россия Алла Пугачева Иосиф Пригожин
02 апреля 2024, 14:09
Пригожин раскрыл секрет долгого брака
Global Look Press
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По мнению российского продюсера Иосифа Пригожина, способность уступать друг с другу является залогом долгого и счастливого брака. Этим секретом он поделился в интервью изданию «Московский комсомолец».

По мнению российского продюсера Иосифа Пригожина, способность уступать друг с другу является залогом долгого и счастливого брака. Этим секретом он поделился в интервью изданию « Московский комсомолец ».

Пригожин уточнил, что у них в семье нет эмоциональных людей, поэтому бить тарелки во время ссоры у них не принято. Он также назвал свою жену, певицу Валерию, самой терпеливой женщиной на свете.

«Уступаем друг другу, слышим друг друга, договариваемся друг с другом, всегда разговариваем и никогда не давим друг на друга», - поделился Пригожин.

Он также добавил, что не знает, какой сюрприз подготовит ему супруга на юбилей, но отметил, что Валерия умеет приятно удивлять.

Сегодня, 2 апреля, звездному продюсеру исполнилось 55 лет.

Пригожин также объяснил, почему не задумывался о разводе с Валерией. По его словам, супруга всегда была и останется его надежной опорой.

Семья Брак Иосиф Пригожин
02 апреля 2024, 13:54
Дочку Самойловой увезли в больницу в кислородной маске
РИА «Новости»
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Дочери блогерши и модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Лее потребовалась срочная медпомощь из-за приступа аллергии. Об этом рассказала мама девочки, опубликовав соответствующий видеоролик в своем Instagram*.

Жена Джигана также запечатлела на видео палату, в которой ребенок будет проходить лечение. Сейчас девочка дышит с помощью кислородного баллона. Лея не хочет оставаться на больничной койке, она расплакалась. Самойлова попыталась утешить дочь, пообещав, что все будет хорошо.

Ранее рэпер Джиган и Оксана Самойлова сообщили о готовности к рождению пятого ребенка. Супруги признались, что хотят еще одну девочку.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Самойлова записала видеосообщение из своего автомобиля, показав девятилетнюю дочку в кислородной маске на пассажирском переднем сиденье.

«В этот прекрасный солнечный теплый денек мы с Леей на кислородном баллоне в сопровождении скорой едем госпитализироваться в больницу», - сообщила Самойлова.

По ее словам, весной у Леи обостряется аллергия и возникают приступы. Осмотрев девочку дома, врачи решили положить ее в больницу.

Дети Болезни Блогеры
02 апреля 2024, 13:47
Пригожин рассказал о клане Пугачевой в шоу-бизнесе
РИА «Новости»
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Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, что певица Алла Пугачева занимала особое место среди влиятельных личностей российского шоу-бизнеса. Она обладала своим «кланом» и управляла им с непревзойденным мастерством, рассказал Пригожин в беседе с порталом NEWS.ru.

Пригожин подчеркнул, что Пугачева, так же, как артисты Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум, пользовалась огромным авторитетом и влиянием как в кругах российского шоу-бизнеса, так и в обществе в целом.

«В российском шоу-бизнесе клановость, конечно же, существовала. У Пугачевой был свой клан, свои любимчики. Она, учитывая свой статус и авторитет, формировала свою команду, и эти люди вокруг нее бегали, прыгали. Она умела это делать блестяще», - сказал продюсер.

По словам Пригожина, Пугачева ранее имела уникальное положение в индустрии. Он сравнил ее с «мафиози», «терминатором» и «диктатором» российского шоу-бизнеса. Возможности, которыми она обладала, были буквально равны возможностям президента, заключил продюсер.

Ранее Пригожин призвал Пугачеву прекратить « бросать камни в огород русского народа ». Он также раскритиковал ее резкий ответ певцу Стасу Михайлову.

Алла Пугачева Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 13:23
Внучка Боярского опубликовала детское фото из-за слухов об увеличении груди
Global Look Press
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Подписчики внучки певца Михаила Боярского 24-летней Екатерины заподозрили ее в пластике груди. В ответ на это девушка разместила в своем Instagram* архивное фото, которое подтверждает, что пышные формы у нее были еще в школьные годы.

«Не было у меня никогда пластических операций. Здесь мне 16», - написала Екатерина.

На снимке девушка предстала сидя за столом. На ней надета белая обтягивающая майка, подчеркивающая пышный бюст.

Екатерина ответила пользователям еще на несколько вопросов, в том числе про вес. Она рассказала, что похудела на 10 килограммов, достигнув желаемого результата в 53 килограмма.

Девушка также призналась, что в личной жизни у нее пока затишье. Екатерина иногда заводит знакомства в соцсетях, но все ограничивается лишь виртуальным общением.

«Есть у меня хорошие знакомые. Они все связаны с музыкой и, чаще всего, у нас есть общие знакомые. А из разряда: „Ты мне понравилась, пошли гулять“, то на такое я не реагирую», - объяснила она.

Ранее пластический хирург Иван Володченков заявил, что лицо певицы Аллы Пугачевой невозможно восстановить. У артистки после пластических операций перекосилось лицо и плохо открывается один глаз.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Пластические операции Михаил Боярский Шоу-бизнес

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