«Нарушили личное пространство». Бородина рассказала, почему устроила скандал в аэропорту

По словам автора видео, в аэропорту Бодрума Бородина вклинилась на посадку без очереди. Она не приобрела «фаст-трек», что и привело к конфликту.

Телеведущая подтвердила, что не оплачивала услугу. Но купленный ею билет в бизнес-класс, обратила внимание Бородина, итак это предполагает.

«Пассажиров было немного, я встала в очередь. Подходит наглая дама с мужиком именно ко мне и говорит: „Отойдите“. Я ответила нет», - написала блогер.

После этого незнакомый мужчина грубо оттолкнул телеведущую, что и спровоцировало бурную реакцию с ее стороны.

«Как бы вы поступили на моем месте, когда чужой мужик вас отпихивает? Ненавижу, когда трогают руками и нарушают личное пространство. Я понимаю, что выгодно выставлять меня провокаторшой», - добавила Бородина.

Также телеведущая добавила, что часто посещает мероприятия с охраной, но своим сотрудникам не разрешает прикасаться к другим людям.

Ранее Бородина пожаловалась подписчикам на сильную аллергию из-за алтайского меда. Из-за недуга ей пришлось отменить съемки.

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