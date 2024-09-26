26 сентября 2024, 20:06

Народного артиста России Добрынина доставили в тяжелом состоянии в больницу

РИА «Новости»
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Советского и российского композитора, эстрадного певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, врачи заподозрили у 78-летнего артиста инсульт. Его состояние медики оценили как тяжелое. Ранее у Добрынина уже было два инсульта.

Как рассказала жена исполнителя, он не выступает уже несколько лет и прекратил все гастроли. Семья занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

Вячеслав Добрынин известен как автор популярных песен «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану» и других.

Ранее стало известно о смерти актера Романа Мадянова. Он скончался в результате борьбы с раком. Как пояснил заведующий отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии имени Петрова Евгений Имянитов, в организме одного человека могут развиться несколько злокачественных опухолей, не являющихся метастазами, что фиксируется в онкологии довольно редко.

Инсульт Болезни
26 сентября 2024, 12:17
«Чью кровь он пьет?». Меньшиков удивил фанатов внешним видом
РИА «Новости»
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Актер Олег Меньшиков появился на вечеринке в честь премьеры оперетты «Сильва» в Театре Ермоловой и удивил фанатов стильным образом. Фото с ним опубликовала телеведущая Светлана Бондарчук Instagram*.

«Ого, снова молодой!», «Будто не стареет», «Чью кровь он пьет?» - написали подписчики Бондарчук под фото.

В комментариях пользователи отметили, что 63-летний артист помолодел и не выглядит на свой возраст. Некоторые предположили, что на актера положительно повлияла его 41-летняя жена Анастасия Чернова.

Меньшиков пришел на мероприятие в белом жилете и в черной рубашке, образ он дополнил многочисленными цепочками.

Ранее в марте Меньшиков с супругой посетили премьеру фильма «Ненормальный» в московском кинотеатре «Октябрь». Пара вышла на красную дорожку.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Актеры
25 сентября 2024, 16:14
«Никогда не видела его расстроенным». Актриса Галибина — о Мадянове
РИА «Новости»
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Актер Роман Мадянов никогда не демонстрировал расстроенных чувств, старался всегда оставаться жизнерадостным. Об этом 360.ru рассказала заслуженная артистка России, актриса театра и кино Елена Галибина.

«Более жизнерадостного человека я еще не встречала. С ним всегда было легко. Не видела никогда его расстроенным, но бывало, что возмущался. Мы играли в одном спектакле, в кино. Хорошее чувство юмора у него. Никогда Рома не показывал вида, что у него болит. Он был очень справедливый в жизни», - сказала она Актриса театра и кино Мария Болтнева добавила, что считала Мадянова гениальным актером.

«Он был человеком удивительной органики. Как говорят в нашей профессии: животная органика. Когда человек выходит и предельно достоверен. В этом я им восхищалась», - отметила артистка.

Роман Мадянов запомнился зрителям по ролям в сериалах «Солдаты», «Штрафбат» и «Домашний арест», фильмам «Весенние перевертыши», «Супербобровы», «Левиафан» и другим. О его смерти стало известно 25 сентября.

Россия Актеры
25 сентября 2024, 03:36
Shaman бросил фанатам свою толстовку
РИА «Новости»
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) выступил в спортивном комплексе имени Сухарева в Перми. Когда зрители позвали его на бис, певец исполнил последнюю песню и бросил в зал толстовку, сообщил сайт 59.ru.

Пермяки раскупили почти все билеты на концертную программу «Победа!», даже самые дорогие за восемь тысяч рублей. Shaman собрал полный зал. Последним он исполнил гимн России и ушел со сцены.

Зрители просили певца вернуться. Когда послышалось «Победа будет за нами!», Shaman вышел, спел «Я останусь с тобой» и подарил фанатам свою толстовку с надписью «Победа». Ее поймала одна из фанаток.

Незадолго до этого организаторы отменили концерт Shaman в Нижнем Тагиле. По одной из версий, им не удалось распродать билеты. Выступление певца в Ставропольском крае потребовали не проводить местные жители. Их возмутил большой гонорар звезды.

Пермь Концерты Shaman Шоу-бизнес
24 сентября 2024, 01:10
Стало известно, почему сына певицы Понаровской похоронят на пятый день
РИА «Новости»
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Сына Ирины Понаровской Энтони Родда похоронят во вторник, 24 сентября, на пятый день после смерти, а не третий, как принято по православным традициям. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

В окружении артистки рассказали, что известие о смерти сына застало ее в Санкт-Петербурге. Она первым рейсом вылетела в Москву. Сейчас ей очень непросто, трудно выдержать смерть единственного сына, которого она очень сильно любила.

В последний путь наследника певицы проводят на пятый день, пусть и в нарушение православных традиций, чтобы сделать все, как надо и без спешки. Организацией похорон занимается супруга Родда Анна, но и Понаровская тоже.

«Прощание и отпевание пройдут в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе», - уточнили в окружении семьи.

Кроме того, известно, что близкие Родда, не любящие, как и его мать, шумиху вокруг своего имени, проведут церемонии прощания и отпевания в закрытом формате.

Энтони Родд скончался 20 сентября. Его супруга вызвала скорую помощь, но медики не успели ему помочь.

Смертность Православие Москва

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