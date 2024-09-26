Народного артиста России Добрынина доставили в тяжелом состоянии в больницу

По данным источника, врачи заподозрили у 78-летнего артиста инсульт. Его состояние медики оценили как тяжелое. Ранее у Добрынина уже было два инсульта.

Как рассказала жена исполнителя, он не выступает уже несколько лет и прекратил все гастроли. Семья занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

Вячеслав Добрынин известен как автор популярных песен «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану» и других.

Ранее стало известно о смерти актера Романа Мадянова. Он скончался в результате борьбы с раком. Как пояснил заведующий отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии имени Петрова Евгений Имянитов, в организме одного человека могут развиться несколько злокачественных опухолей, не являющихся метастазами, что фиксируется в онкологии довольно редко.