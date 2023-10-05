Народная артистка России Наталия Королева умерла на 76-м году жизни
Умерла народная артистка России Наталия Королева. Актрисе было 75 лет, о ее смерти сообщили на сайте Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.
«Потеря театра велика. Наталия Королева - актриса огромного дарования, предельной искренности, редкой интеллектуальной глубины», - говорится в сообщении.
Королева умерла 3 октября, причина смерти неизвестна. Актриса скончалась на пике карьеры накануне гастролей в Забайкалье, сообщили в Иркутском драмтеатре, в котором Королева служила с 1983-го года.
Наталия Королева родилась в Свердловске, там же окончила театральное училище и играла в городском ТЮЗе. Королева сыграла практически все заметные роли мирового репертуара - среди ее работ королева Анна в «Трех мушкетерах», Мальвина в «Золотом ключике».
Попрощаться с Наталией Королевой можно будет на основной сцене Иркутского академического драматического театра. Отпевание состоится 7 октября в Михаило-Архангельской Харлампиевской церкви.