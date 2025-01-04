04 января 2025, 00:55

Народ ахнул. Агузарова сильно поправилась, изменившись до неузнаваемости

РИА «Новости»
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Поклонники певицы Жанны Агузаровой обратили внимание, что она сильно располнела, когда их любимая артистка появилась на новогоднем шоу Андрея Малахова. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

Бывшая солистка группы «Браво» появилась на шоу в экстравагантном наряде, удивив поклонников внешним видом. Они заметили, что она сильно располнела в талии, причем выпирающий живот оказалось невозможно скрыть.

Певица надела леопардовые лосины и бюстгальтер, набросила на плечи укороченную черную куртку. Образ завершили розовые волосы до плеч и оригинальные украшения на шее.

В последнее время Агузарова редко появляется на публике и на телевидении давно не снимается. Но на этот раз артистка сделала исключение ради Малахова, так эффектно появившись в эфире новогодних «Песен от всей души» на канале «Россия 1», что при ее виде «народ ахнул». Но публика не перестала восхищаться Агузаровой.

Ранее журналисты предположили, что состояние здоровья Агузаровой ухудшилось из-за большого количества пластических операций , поэтому она перестала выступать на новогодних корпоративах и появляться в свете.

Музыка Жанна Агузарова Новый год Телевидение Андрей Малахов Пластические операции Шоу-бизнес
03 января 2025, 21:49
В Латвии завели дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы
РИА «Новости»
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Латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Друг спортсмена Марк Пугачев собирается дать показания против экс-супруги Анны Седоковой, обвинив ее в заказном убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех квартир в Москве, которые Янис купил за 180 миллионов рублей», - отметил источник.

Баскетболист свел счеты с жизнью 17 декабря, на следующую ночь после дня рождения бывшей супруги. Его тело нашли в столичном хостеле. Рядом с ним лежал телефон, на экране которого светилась просьба позвонить Анне.

Друзья спортсмена рассказали, что он влез в долги, забросил карьеру, а после развода находился в глубокой депрессии. Близкие Тиммы уверены, что до самоубийства его довела бывшая жена.

Прощание с латвийским баскетболистом прошло 29 декабря в Рижском крематории.

Седокова на похоронах не появилась.

Спортсмены Убийства Анна Седокова
03 января 2025, 21:48
Умер актер из сериала «Ликвидация» Сергей Юрков
РИА «Новости»
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Советский и российский актер кино, театра и сериалов Сергей Юрков ушел из жизни. О смерти артиста сообщил портал «Кино-Театр.ру».

Сергей Георгиевич родился в Одессе 19 августа 1958 года.

За время своей профессиональной карьеры он служил во многих театрах. Это были Одесский ТЮЗ, Одесский камерный еврейский театр «Суета сует» и Одесский русский драматический театр имени Иванова.

Среди сценических проектов Юркова участие в постановке «Остров сокровищ» по роману Роберта Стивенсона, где он сыграл пирата Хендса, а также роли в спектакле «Рецепт любви» по Антону Чехову, мюзикле «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит» и постановке Love Story.

Актер воплотил множество образов и на экране, исполнив свыше 20 ролей в кино. Зрителям Юрков запомнился благодаря многим проектам, в частности, сериалу «Ликвидация», фильмам «Внимание: Ведьмы!» и «Прапорщик Шматко, или Е-мое».

Сериалы Кино Фильмы Россия Спектакль Театры Актеры
03 января 2025, 14:10
Актриса МХАТ Генриэтта Ромодина скончалась на 94-м году жизни
РИА «Новости»
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Заслуженная артистка РСФС актриса театра МХАТ имени Горького Генриэтта Ромодина скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Актриса известна зрителям по работам в фильмах «Сладкоголосая птица юности», «Ну, публика!» и «На всякого мудреца довольно простоты». В театре актриса играла комедийные характерные роли.

«Талант, харизма и искренность, с которыми она подходила к каждому персонажу, сделали ее настоящей любимицей публики. Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной - это утрата для всего театрального мира», - написали в некрологе.

Руководство театра выразило соболезнования семье и близким артистки.

Актер, сыгравший полицейского в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», Джон Каподис умер 30 декабря. Ему было 83 года.

Фильмы Театры Актеры
03 января 2025, 03:58
Бузова обсудила со стилистом три образа на свою свадьбу
РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Ольга Бузова придумала, что надеть на свадьбу. Стилист Никита Карстен сообщил Starhit, что ей понравились три образа.

Телеведущая и певица Ольга Бузова придумала, что надеть на свадьбу. Стилист Никита Карстен сообщил Starhit , что ей понравились три образа.

«Знаю, что у Оли есть мечта о трех разных свадебных образах. Но, пожалуй, не буду раскрывать все карты! Пусть это останется сюрпризом до того самого особенного дня», - сказал он.

Карстен пообещал, что сделает для подопечной «что-то невероятное». Он заявил, что Бузова заслужила выглядеть самой красивой и счастливой невестой.

Стилист начал сотрудничать с ней около пяти лет назад. Он рассказал о серьезной конкуренции, ведь многие профессионалы хотели бы одевать Бузову. Однако, по мнению Карстена, она не станет бросаться с распростертыми объятиями к тем, кого не знает.

В 2016 году Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, который ушел к модели Анастасии Костенко и обзавелся четырьмя детьми. В ноябре на фоне слухов о беременности певицу заметили за примеркой свадебного платья.

Ольга Бузова Одежда Свадьбы

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