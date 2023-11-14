«Наркоманом не был». Панкер назвал скончавшегося основателя «Алисы» хорошим парнем

«Я был с ним знаком, но подробностей не знаю. Один из основателей группы „Алиса“, играл с самого начала, играл на многих культовых альбомах», - отметил собеседник «360».

Шаталин покидал рок-коллектив, но потом возвращался. По какой причине гитарист так поступал, Панкер не знает. После «Алисы», по словам Гудкова, музыкант играл в разных петербургских группах.

«Он хороший был парень. <…> Он не был наркоманом, он пил как все - умеренно. Не знаю, что там случилось», - сказал концертный директор «Кукрыниксов».

Собеседник «360» уточнил, что общался с Шаталиным в прошлом, а в последнее время связь с ним не поддерживал. Как и когда пройдет прощание с гитаристом, Панкер пока не знает. Однако он выразил уверенность, что всю информацию опубликуют на официальном сайте «Алисы», поскольку фронтмен рок-группы Константин Кинчев относится к таким вопросам очень серьезно.

«Он в свое время похоронил Святослава Задерию, который тоже был основателем „Алисы“. Кинчев делал отпевание. Я думаю, что здесь будет то же самое», - заключил Гудков.

Группа «Алиса» сообщила о смерти Андрея Шаталина на своей странице во «ВКонтакте». Сооснователь рок-коллектива скончался на 64-м году жизни. Причину смерти музыканта официально пока не назвали.