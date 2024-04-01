01 апреля 2024, 01:17

«Напуганы». Киркоров — о реакции своих детей на теракт в «Крокусе»

РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров признался, что его дети были напуганы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

«Дети напуганы, потому что все смотрят телевизор. Наверное, это дает закалку и иммунитет, потому что в наше время надо быть готовым ко всему. Быть во всеоружии, но не ожесточиться», - заявил Киркоров.

Певец признался, что до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Он сам не раз выступал на этой концертной площадке.

Артист также выразил глубочайшие соболезнования всем пострадавшим в этой трагедии, добавив, что это могло случиться с каждым из нас.

Его коллега Сергей Лазарев рассказал, что после трагедии в Красногорске связался с организаторами своих концертов. Он попросил их увеличить количество охранников, чтобы обеспечить большую безопасность на своих шоу.

Ранее Лазарев призвал не превращать помощь пострадавшим в некое соревнование , «кто как скорбит, кто как переводит, кто как поддерживает».

Дети Филипп Киркоров Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 01:27
Умер голливудский постановщик и лауреат премии «Оскар» Тим Макговерн
РИА «Новости»
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В США скончался голливудский ветеран в области создания спецэффектов Тим Макговерн, ему было 68 лет. Об этом сообщила его супруга в Facebook *.

«Сегодня самый печальный день в моей жизни. Сегодня скончался мой муж Тим Макговерн, обладатель премии „Оскар“ за VFX в 1990-х годах за „Total Recall“ и еще нескольких наград от VES. Он скончался во сне», - написала женщина.

Вдова постановщика рассказала, что обнаружила его без сознания и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики отвезли его в больницу, попытались реанимировать с помощью искусственного дыхания, но это не помогло и врачи констатировали смерть.

В послужном Макговерна такие известные картины, как оригинальный «Трон», «Последний киногерой», где в главной роли снялся Арнольд Шварценеггер, «Призрак и Тьма» и «Дюнкерк». Всего в его послужном списке больше 30 проектов.

При этом вершиной его карьеры стало награждение специальной премией «Оскар» за выдающиеся визуальные эффекты в фантастическом боевике «Вспомнить все».

Вдова Макговерна рассказала, что у него остался нереализованный проект собственного полнометражного фильма, который теперь займется она, чтобы закончить.

* Facebook - соцсеть принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

США Смертность Кино Голливуд Премия «Оскар»
31 марта 2024, 22:40
«Жаль невинных людей». Игорь Николаев высказался о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Композитор и певец Игорь Николаев признался, что узнал о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», когда находился в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал корреспонденту Пятого канала на церемонии вручения музыкальной премии «Новое Радио AWARDS 2024».

Николаев находился на сцене большого концертного зала «Октябрьский» в роковую пятницу, 22 марта. По его словам, он не может передать свои ощущения от этой трагической новости.

«Очень жаль всех. Мне очень жаль невинных людей и публику, которая пришла с добром, с эмоциями, с открытым сердцем на концерт», - заявил музыкант.

Николаев добавил, что в такой ситуации все беззащитны и должно пройти время, чтобы эмоции хоть немного утихли. При этом артист считает, что жизнь в любом случае продолжается.

Ранее в МИД РФ заявили, что расследование теракта в Красногорске подтвердило связь радикальных исламистов с руководством Украины.

Российское дипведомство потребовало от украинских властей перестать поддерживать боевиков и возместить ущерб семьям погибших людей, а также немедленно арестовать и выдать всех причастных к этому преступлению, в частности главу СБУ Василия Малюка.

Терроризм Концерты Музыка Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 21:44
«А губа не треснет?» В США возмутились ценой билетов на концерт Орбакайте
РИА «Новости»
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Русскоязычные американцы возмутились стоимостью билетов на выступление певицы Кристины Орбакайте в баре-ресторане Level в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал «78».

Организаторы концерта не афишировали стоимость билетов, озвучивая цену только по телефону. Это не помешало тому, чтобы информация появилась в Сети. Жители Нью-Йорка были возмущены, когда узнали, что им предложили заплатить за билет от 350 до 450 долларов (от 32,4 до 41,6 тысячи рублей).

«А губа не треснет?» - написала в соцсетях пользовательница с ником Nat N.

Комментаторы под никами Hanna M. и Angelika K. высмеяли завышенные требования Орбакайте. Первая отметила, что предпочитает «известных певиц, а не это», а вторая пошутила про «совсем недорого».

Еще один пользователь признался, что отменил бронирование из-за изменения цены, не считая, что правильно менять условия контракта и выставлять новые суммы из-за «специального гостя».

Ранее основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов оценил шансы Орбакайте преуспеть в США и Канаде как невеликие, объяснив, что на ее выступления ходят не американцы, а только наши соотечественники.

США Концерты Музыка
31 марта 2024, 21:32
«Родители не в курсе». Стало известно о смерти экс-участницы «Дома 2» Либерж Кпадону
РИА «Новости»
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Бывшая участница «Дома 2» Либерж Кпадону ушла из жизни. Об этом сообщила другая бывшая участница телестройки Алиана Устиненко в своем Telegram-канале.

По информации Устиенко, 36-летняя Кпадону умерла 41 день назад.

«Все правда. 41 день назад. Малышка покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное - дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. Большая просьба не негативить, на любую тему. А просто принять и вспомнить только хорошее», - написала подруга Кпадону.

Позже Устиенко сообщила, что родители погибшей вышли с ней на связь.

Ранее сообщалось, что Кпадону перестала выходить на связь, а соседи рассказывали, что из ее квартиры выносили тело.

Причина смерти Либерж Кпадону неизвестна. Женщина страдала от сахарного диабета, а этой зимой врачи обнаружили новообразование у нее в легком. В конце января Кпадону сообщила, что легла в больницу, чтобы сделать операцию. В феврале она выложила последний пост в соцсетях, на котором плакала, прощалась и просила за нее молиться.

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