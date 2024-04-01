«Дети напуганы, потому что все смотрят телевизор. Наверное, это дает закалку и иммунитет, потому что в наше время надо быть готовым ко всему. Быть во всеоружии, но не ожесточиться», - заявил Киркоров.

Певец признался, что до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Он сам не раз выступал на этой концертной площадке.

Артист также выразил глубочайшие соболезнования всем пострадавшим в этой трагедии, добавив, что это могло случиться с каждым из нас.

Его коллега Сергей Лазарев рассказал, что после трагедии в Красногорске связался с организаторами своих концертов. Он попросил их увеличить количество охранников, чтобы обеспечить большую безопасность на своих шоу.

Ранее Лазарев призвал не превращать помощь пострадавшим в некое соревнование , «кто как скорбит, кто как переводит, кто как поддерживает».