18 июля 2024, 04:03

Наоми Кэмпбелл попала в объектив папарацци в золотистом бикини

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Папарацци запечатлели британскую супермодель Наоми Кэмпбелл во время отдыха на Ибице. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Судя по фотографиям, 54-летняя манекенщица отдыхала на яхте в кампании актрис Эйсы Гонсалес и Мишель Родригес. Знаменитость сфотографировали на борту в солнцезащитных очках и бикини золотистого цвета. Также Кэмпбелл надела украшения и головной убор.

В конце июня стало известно, что супермодель Наоми Кэмпбелл родила второго ребенка в 53 года. В мае 2021 года у нее родилась дочь. Ее имя до сих пор не раскрыли. Кроме того, до сих пор неизвестно и то, кто является отцом детей Кэмпбелл.

Кэмпбелл также подтвердила слухи о новом романе с мультимиллионером из Саудовской Аравии Мохаммедом Аль Турки. По ее словам, их объединил общий интерес к моде и искусству. Влюбленные уже отдыхали вместе в Дубае.

Мода Отдых Дети
18 июля 2024, 02:10
«Наигралась». Инстасамка избавилась от пухлых губ
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российская певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) призналась, что избавилась от пухлых губ. Об этом артистка написала в блоге в Instagram*.

«Убрала губы, девочки. Насовсем. Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь. Осталось брови вернуть», - сообщила певица.

По словам артистки, она провела операцию по удалению геля-филлера из губ. Брови ей вернуть будет проще, так как певица их просто сбривала.

Исполнительница опубликовала в своем блоге фотографии, где она сидит в машине в розовой футболке и без макияжа. Ее губы опухли после операции.

Ранее Инстасамка выиграла суд у актера Станислава Ярушина по делу об авторских правах, но пиар-директор артиста Сабина узнала об этом от подписчиков. Певице присудили более двух миллионов рублей.

В конце мая жители Красноярска расстроились из-за отсутствия Инстасамки на VK Fest.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Пластические операции Инстасамка Шоу-бизнес
18 июля 2024, 01:11
Бомжи поселились в эксклюзивном лимузине Пугачевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Эксклюзивный 10-метровый лимузин Hummer, подаренный Алле Пугачевой Филиппом Киркоровым на день рождения, нашли в поле в Краснодарском крае. В нем поселились бомжи, выяснил сайт Kp.ru.

Певица разъезжала по Москве в белоснежном лимузине с розовым салоном в 90-е годы, но после развода с Киркоровым оставила машину бывшему мужу. Певец сначала решил его продать на аукционе, озвучив стартовую цену - 250 тысяч евро.

Потом Киркоров отказался от этой затеи, решив отправить Hummer в российский «Автомузей», но не вышло. И все эти годы лимузин стоял во дворе дома, где жил Бедрос Киркоров.

Приятель семьи артиста Константин рассказал, что отец певца и его помощник приглядывали за машиной. Потом друг Бедроса предложил поставить Hummer к себе в гараж. Как позже выяснилось, машину Пугачевой угнал водитель друга.

«Нашли Hummer лишь через несколько месяцев в Краснодарском крае, в поле. В машине, в которой когда-то возили звезд шоу-бизнеса, поселились бомжи», - добавил Константин.

Сначала Бедрос хотел ее отремонтировать, чтобы сын не расстроился, но его уговорили этого не делать, так как «в машине уже весь кузов проржавел, ремонтировать там нечего, да и модель давно вышла из моды».

Ранее в РПЦ отметили желание Пугачевой дистанцироваться от соотечественников , продемонстрировать им свое презрение.

Филипп Киркоров Алла Пугачева Машины
17 июля 2024, 17:24
Накопленные Ивлеевой долги по налогам на 11,3 млн взыщут приставы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Взысканием долгов по налогам на сумму более 11,3 миллиона рублей с блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой займутся судебные приставы. Как сообщило РИА «Новости», информация об исполнительном производстве появилась в банке данных ФССП.

Взысканием долгов по налогам на сумму более 11,3 миллиона рублей с блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой займутся судебные приставы. Как сообщило РИА «Новости» , информация об исполнительном производстве появилась в банке данных ФССП.

По данным агентства, приставы начали работу с 27 июня. Какие именно налоги и за какой период не оплатила Ивлеева, неизвестно.

В середине июня Telegram-канал Shot сообщил, что Федеральная налоговая служба добилась блокировки банковских счетов Ивлеевой из-за накопившихся долгов.

По данным авторов, ведомство неоднократно предупреждало блогера и телеведущую о необходимости погасить задолженность. Но Ивлеева не одумалась, даже получив два штрафа в 1500 рублей. Теперь взысканием занялись приставы, которые могут закрыть бывшей звезде шоу о путешествиях «Орел и решка» выезд за границу.

О том, что с налоговой не стоит ссориться, узнал рэпер Soda Luv (настоящее имя - Владислав Терентюк). Из-за долга своей студии в 129 тысяч рублей ему заблокировали все счета в банках.

Долги Налоги Анастасия Ивлеева
17 июля 2024, 05:42
Модель Бьянка Цензоре оголила грудь на публике
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Супруга американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори в очередной раз шокировала публику своим откровенным нарядом, появившись на улице в розовых трусах и прозрачном топе. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Супруга музыканта направлялась в салон красоты Melrose Tanning Company в Лос-Анджелесе.

Окружающие смогли лицезреть ее голую грудь, которая виднелась сквозь прозрачный топ. Наряд модели дополняли остроносые туфли со змеиным принтом и зеленая бейсболка.

Цензоре неоднократно появлялась на публике в откровенных нарядах, но на этот раз, вероятно, зашла слишком далеко, отметило издание.

Потенциально ее вид могут расценить как непристойное обнажение в общественном месте в соответствии с законодательством Калифорнии. Причем в случае назначения максимального наказания ей может грозить до шести месяцев окружной тюрьмы, штраф в размере до тысячи долларов и обязательная регистрация в качестве сексуального преступника как минимум на 10 лет.

Ранее Цензори появилась на публике в мужских бежевых трусах и микробюстгальтере на внушительной груди во время посещения кинотеатра в Лос-Анджелесе.

Фото США Канье Уэст Бьянка Цензори

Новости по теме