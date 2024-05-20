Налоговая заблокировала счета блогера Вероники Белоцерковской

По информации издания, блогер игнорирует оплату счетов. Ее задолженность перед государством достигла 1,1 миллиона рублей.

Ранее МВД объявило Белоцерковскую* в розыск , а после Минюст признал ее иностранным агентом. В феврале прошлого года суд заочно приговорил блогера к девяти годам тюрьмы по делу о фейках о Вооруженных силах России. После этого был снят арест с ее имущества в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас Белоцерковская* находится во Франции, где развивает кулинарный бизнес и проводит светские мероприятия. На них она собирает пожертвования для ВСУ.

* Признана иностранным агентом на территории России.