Налоговая установила заработок Блиновской

Представители ФНС утверждают, что Блиновская старалась снизить размер долга за счет строительства жилья в районе Ялты, бронирования отеля для 32 гостей на Бали, чартерных рейсов в Дубай. Однако документов об этих расходах предоставить она не смогла.

Защита Блиновской настаивала на неправильном расчете суммы долга. Адвокат «королевы марафонов» обратился к налоговому органу с просьбой сократить размер задолженности, пени и штрафов с 1,4 миллиарда рублей до 263,5 миллиона рублей.

Защита блогера указала на смягчающие обстоятельства - например, на то, что у Блиновской четверо детей. Однако суд отклонил эти аргументы.

Недавно Елене и Алексею Блиновским предъявили обвинение в окончательной редакции. Они «отмыли» 706 из 906 миллионов скрытых доходов.