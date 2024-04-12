Налоговая начала ликвидацию последнего бизнеса Ингеборги Дапкунайте в России

Певица Алла Пугачева не стала усыновлять внучатого племянника после смерти ее брата Евгения. У артистки было недостаточно времени, чтобы заняться воспитанием еще одного ребенка, сообщил газете «Московский комсомолец» знакомый с ситуацией источник.

Певица Алла Пугачева не стала усыновлять внучатого племянника после смерти ее брата Евгения. У артистки было недостаточно времени, чтобы заняться воспитанием еще одного ребенка, сообщил газете « Московский комсомолец » знакомый с ситуацией источник.

Он отметил, что у певицы было двое маленьких детей, а также насыщенная публичная жизнь. Это не позволяло ей уделять достаточно времени потенциальному приемному сыну.

«У Аллы Борисовны много времени отнимали родные дети - на то время такие же маленькие, к тому же она вела жизнь публичной персоны и, конечно, не успевала в полной мере заниматься еще и третьим ребенком. Ей просто не хватало на него сил», - рассказал источник.

Кроме того, мальчику был необходим особый подход из-за непростого периода в жизни. Ребенок успел привязаться к тем, кто занимался его воспитанием после утраты семьи. У пары уже были свои взрослые дети, и они смогли найти возможность, чтобы посвятить время и силы еще одному ребенку.

По словам источника, у мальчика были прекрасные отношения с новыми родителями, которые его любили и заботились о нем. Именно эта привязанность стала решающим фактором для Пугачевой.

«Алла Борисовна ведь понимала, что делает выбор в пользу ребенка, даже если это решение и выглядело в чем-то непопулярным в глазах обывателей», - пояснил источник.

При этом племянник часто бывал в доме примадонны и дружил с ее детьми. Даже сейчас Пугачева материально помогает растить ребенка. Она отправляет на его воспитание около 200 тысяч рублей в месяц.