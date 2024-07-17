Накопленные Ивлеевой долги по налогам на 11,3 млн взыщут приставы

Взысканием долгов по налогам на сумму более 11,3 миллиона рублей с блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой займутся судебные приставы. Как сообщило РИА «Новости» , информация об исполнительном производстве появилась в банке данных ФССП.

По данным агентства, приставы начали работу с 27 июня. Какие именно налоги и за какой период не оплатила Ивлеева, неизвестно.

В середине июня Telegram-канал Shot сообщил, что Федеральная налоговая служба добилась блокировки банковских счетов Ивлеевой из-за накопившихся долгов.

По данным авторов, ведомство неоднократно предупреждало блогера и телеведущую о необходимости погасить задолженность. Но Ивлеева не одумалась, даже получив два штрафа в 1500 рублей. Теперь взысканием занялись приставы, которые могут закрыть бывшей звезде шоу о путешествиях «Орел и решка» выезд за границу.

О том, что с налоговой не стоит ссориться, узнал рэпер Soda Luv (настоящее имя - Владислав Терентюк). Из-за долга своей студии в 129 тысяч рублей ему заблокировали все счета в банках.