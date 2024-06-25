«Наконец-то я дома». Хаматова заявила, что пока не вернется из Латвии в Россию

«Мой дом сейчас здесь, в Латвии. Когда я приехала из Польши и Германии в Ригу, то сразу поймала себя на мысли: наконец-то я дома», - объяснила актриса.

По словам Хаматовой, она не задумывается о возвращении в Россию. При этом в 2023 году она рассказывала журналистам о звонках от влиятельных людей, которые предлагали ей помочь с переездом обратно.

Актриса призналась в беседе с латвийским телеканалом, что для нее сейчас невозможно быть в Москве около своих коллег.

На днях стало известно об увольнении Хаматовой из Нового Рижского театра, а также об отмене спектаклей с ее участием. СМИ написали, что худруку театра Алвесу Херманису не понравилась работа артистки. Он считает, что за два года ей так и не удалось найти своего зрителя.