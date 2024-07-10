10 июля 2024, 14:24

«Находится в бегах». Задолжавшим налоговой блогером займется МВД

РИА «Новости»
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Блогер Гусейн Гасанов скрывается от российской налоговой за границей. Об этом рассказала Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах», - отметила она.

Мизулина выразила надежду, что Федеральная налоговая служба, следственный комитет и Министерство внутренних дел также обратят внимание на деятельность блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. Она уточнила, что по последнему из них материалы в СК направили еще в декабре.

Тамаев на днях оказался в центре скандала. Он дал пощечину подростку, который выкрикнул шутку в сторону блогера. Движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру и СК после произошедшего.

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10 июля 2024, 15:46
«Таких историй миллионы». Боня поддержала переживающую развод Алсу
Global Look Press
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Телеведущая и блогер Виктория Боня публично поддержала певицу Алсу, которая переживает развод с бизнесменом Яном Абрамовым. В беседе с журналистами Voice экс-участница «Дома-2» пожелала артистке справиться с расставанием.

«Я хочу пожелать Алсу справиться с этой историей, с тяжелой историей, понятное дело. Видно, что она переживает», - сказала Боня.

Она порекомендовала артистке осознать, что все происходящее в жизни делается только во благо. По словам Бони, страдания Алсу может облегчить понимание того, что ее история не уникальна.

«Вселенная всегда дает тебе только самое лучшее. Сейчас Алсу должна понимать, что она не одна в этой истории, таких историй миллионы, сотни тысяч. Это пройдет в какой-то момент», - заверила экс-участница телестройки.

Она также пожелала все женщинам, оказавшимся в похожей ситуации, держаться и быть рядом с близкими людьми.

Тем временем сердце Алсу уже занято. По словам людей из окружения певицы, артистка встретила новую любовь.

Алсу Отношения Громкие разводы Виктория Боня
10 июля 2024, 14:06
Алсу нашла новую любовь после расставания с мужем
Global Look Press
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У певицы Алсу налаживается личная жизнь — она встретила нового избранника. Об этом журналистам kp.ru сообщил инсайдер.

У певицы Алсу налаживается личная жизнь - она встретила нового избранника. Об этом журналистам kp.ru сообщил инсайдер.

«Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь», - заявил он.

Источник пояснил, что из-за появившегося мужчины Абрамов намерен после развода отдать певице 2,5 миллиарда рублей активами и имуществом. Он хочет, чтобы потом деньги перешли детям, а не любовнику Алсу.

Сама артистка желает забрать эту сумму деньгами. При этом, по словам собеседника издания, Алсу планирует получить от Абрамова намного больше заявленной суммы.

Алсу подала на развод в конце мая. Предположительно, супруги расстались из-за измены Абрамова. Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что Алсу очень страдала, когда узнала о романе мужа на стороне.

Алсу Громкие разводы Шоу-бизнес
10 июля 2024, 13:19
«Ее же слова». Поплавская предложила оставить надпись на могиле Пугачевой
РИА «Новости»
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Актриса и телеведущая Яна Поплавская остро отреагировала на высказывание народной артистки России Аллы Пугачевой о ракетном ударе по киевской больнице. В своем Telegram-канале она предложила вариант надписи на могиле певицы.

«Когда АБ отдаст душу, на ее могиле напишем ее же слова. И ниже допишем слова Марии Захаровой», - пообещала Поплавская.

Она также пожелала Пугачевой изменить позицию.

«Дай Бог здравия болящим, дай ума скудоумным. Верни совесть ее потерявшим и продавшим», - написала актриса.

Накануне Пугачева разместила в соцсетях снимок пострадавшего украинского ребенка после ракетного удара по детской больнице Охматдет в Киеве. Примадонна добавила подпись со словами, что Бог терпелив, но предел есть у всего. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова ответила, что Бог разберется сам, без рекомендаций артистки.

Мария Захарова Россия Алла Пугачева Шоу-бизнес Яна Поплавская
10 июля 2024, 12:47
«Воспользовались мной». Шэрон Стоун осталась без имущества после инсульта
Global Look Press
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Актриса Шэрон Стоун, когда восстанавливалась после инсульта, лишилась всего имущества. Об этом она рассказала журналистам в The Hollywood Reporter.

«За это время люди воспользовались мной. Когда я вернулась, то с моего банковского счета все пропало. Мой холодильник, телефон - все было оформлено на других людей», - призналась звезда «Основного инстинкта».

Она уточнила, что в общей сложности потеряла 18 миллионов долларов, которые она накопила за свою творческую деятельность.

Стоун отметила, что отпустила ситуацию и призвала всех никогда не держаться за прошлое, не злиться и не горевать. В противном случае негативные эмоции навсегда останутся с человеком.

Актрисе потребовалось восемь лет, чтобы полностью восстановиться после инсульта, который разбил ее в 2001 году.

По словам Стоун, болезнь полностью изменила ее работу мозга и мышление.

«Один буддийский монах сказал мне, что я реинкарнировалась в том же теле. Я девять дней истекала кровью, что сдвинуло мой мозг вперед - он располагался не так, как раньше. Тогда все изменилось: мое обоняние, зрение и осязание. Я не могла читать несколько лет», - объяснила она.

Недавно вышел документальный фильм о канадской певице Селин Дион «Я Селин». В нем артистка рассказала о своей болезни - «синдроме мышечной скованности».

Болезни Голливуд Актеры

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