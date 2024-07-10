«Находится в бегах». Задолжавшим налоговой блогером займется МВД

«После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах», - отметила она.

Мизулина выразила надежду, что Федеральная налоговая служба, следственный комитет и Министерство внутренних дел также обратят внимание на деятельность блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. Она уточнила, что по последнему из них материалы в СК направили еще в декабре.

Тамаев на днях оказался в центре скандала. Он дал пощечину подростку, который выкрикнул шутку в сторону блогера. Движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру и СК после произошедшего.